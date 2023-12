Así fue la historia de amor de Aitana y Sebastián Yatra

Esta semana, los seguidores de Aitana y Sebastián Yatra recibieron una triste noticia. El cantante colombiano le confirmó a la prensa, que su relación con la española había llegado a su fin. En medio de su viaje a México, el intérprete de No hay nadie más le dijo a Telediario que se encontraba solo.

“Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de por vida (...) En este momento ambos estamos solteros, cada uno siguiendo su propio camino, pero la aprecio enormemente y vivimos una historia muy bonita este año”, reveló el antioqueño.

Puedes leer también: Alejandra Serje contó cuánto le iban a pagar por donar sus óvulos

Aitana y Sebastián Yatra terminaron

De la ruptura, que confirmó Yatra, ya había rumores, que se avivaron el 26 de noviembre, durante el concierto de Aitana en el Movistar Arena de Bogotá. La cantante no pudo contener las lágrimas mientras cantaba The Killers, el tema que supuestamente le escribió al colombiano. La artista, oriunda de San Clemente de Llobregat, comentó en la presentación, que no se sentía bien emocionalmente.

Posteriormente, la artista de 24 años le habló a la prensa y mencionó que no suele hablar de su vida personal pero que se lleva bien con su ahora expareja.

“Somos súper amigos. Nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando (...) En todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo (...). En mi vida me ha pasado desde que nací (...) Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo”, concluyó.

Los periodistas también le preguntaron por sus supuestas relaciones con el cantante Rels B y el tenista Carlos Alcaraz, con quienes se les ha relacionado. “Sí, y con 50 más, me conseguís un novio cada día”, dijo con humor.

Te puede interesar: Lina Tejeiro dice que Frida, su perrita fallecida, reencarnó en otra mascota suya

¿Cuándo se confirmó la relación entre Sebastián Yatra y Aitana?

El noviazgo de los cantantes se habría confirmado en agosto de este año, cuando la prensa internacional los captó durante unas vacaciones en Ibiza. Los paparazzis lograron captarlos mientras se besaban. Sin embargo, Yatra y Aitana no lo hicieron oficial, pues, de hecho, en enero de este año, el paisa seguía refiriéndose a su colega como una amiga.

“Nosotros siempre hemos tenido una relación superlinda desde que nos conocimos, hace cinco años; una amistad muy especial, y ahora estamos disfrutando de las cosas que nos van pasando”, dijo en su momento el intérprete de Tacones rojos.