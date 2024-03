Así fue la discusión entre Sandra y Juan David en ‘La Casa de los Famosos’

La casa de los famosos, reality del canal RCN, sigue dando de qué hablar. Desde el triángulo amoroso entre Nataly Umaña, Alejandro Estrada y Miguel Melfi, hasta la supuesta rivalidad ente los presentadores del programa, Cristina Hurtado, Carla Giraldo, Lina Tejeiro y Roberto Velásquez. Recientemente, sumado a todo el drama que ocurre dentro de la mansión, se ha hablado del nuevo romance que estaría surgiendo entre Juan David Zapata y Sandra Muñoz.

En los últimos días llamó la atención de los televidentes del programa el supuesto incómodo beso que se dio la pareja ante las cámaras que los siguen 24 horas al día, toda la semana. El acercamiento ocurrió en medio de una charla que molestó a la modelo mientras se peinaba, pues no estuvo de acuerdo con algunos de los pensamientos ‘modernos’ que le expuso el exconcursante de El Desafío.

Puedes leer también: Cristina Hurtado habría contestado a las supuestas indirectas de sus compañeros

El joven le preguntó acerca de la actitud que ella tomaría en caso de que fuera invitado a salir con amigos y amigas. La cafetera le mencionó que no tendría problema si estuviese compartiendo con amigos hombres, pero que si fueran mujeres, la situación sería diferente e, incluso, negativa.

La relación entre Sandra Muñoz y Juan David Zapata

En medio de esa charla, Juan David le dio algunos besos en la boca que incomodaron a los televidentes. Es de recordar que mientras la paisa tiene 42 años, ‘Juanda’ tiene 27.

“Esta vieja parece la mamá de ese muchacho”, “Mejor que Juanda se aleje de esa tipa”, ”¿Esta vieja cómo hace eso? Si Juanda es un niñito y Sandra ya es cincuentona”, “Esos besitos parecen de mamá a hijo”, “Estos dos dan cringe (pena)”, mencionaron en YouTube los internautas.

Te puede interesar: Cara Delevingne devastada por incendio que consumió su casa

Sandra Muñoz mostró su lado más tóxico con Juan David en ‘La casa de los famosos’

Luego de esa conversación, la pareja tuvo otra discusión al hablar de las exparejas. Para Juan David tener fotos de su exnovia en su celular es algo normal, mientras que para la empresaria es algo extraño. “Fotos con la ex, cincuenta amigas en el teléfono, no, papi. O sea que, ¿para ti es normal que tu pareja tenga fotos del ex? Ahí no es, ya estoy pensándolo”, dijo Sandra enojada.