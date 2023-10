Así fue el grave accidente de Danna García, de Pasión de Gavilanes, en los años 90

Danna García ha hecho parte de varias producciones audiovisuales reconocidas en el país, sin embargo, ha sido imposible para sus seguidores olvidar su papel de Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes, producción que, en su segunda temporada, está al aire en el Canal Caracol.

La actriz paisa ha estado en varias situaciones donde su vida ha corrido grave peligro. Una de las más conocidas ocurrió en 2020, cuando, después de haberse recuperado del dengue, dio positivo, en tres ocasiones, para covid 19. Danna, que estuvo aislada por 70 días, muchos de ellos hospitalizada, luchó durante mucho tiempo contra las secuelas del virus.

Pero la artista, pareja de Iván González y madre de Dante, también vivió otro momento límite en su vida, cuando sufrió un grave accidente durante la grabación de Al norte del corazón, producción donde encarnó a Eloísa Treviño, la antagonista de la telenovela, protagonizada por Annete Michel y Jorge Luis Pila, que se grabó en México en 1997.

Danna García habló del duro momento con La Red, y relató que todo sucedió en una escena, donde ella, montada a caballo, debía besar a uno de sus compañeros. Cuando su compañero de grabación intentó acercarse a ella para hacerlo, haló por accidente una de las cuerdas que sujetaban al animal. El equino levantó las patas traseras y tumbó a la artista.

Danna García le tiene miedo a los caballos

“Viví de milagro. Estuve hospitalizada 15 días muy mal. Desde ahí fue un trauma. Pero así es la vida, cuando tú no quieres algo ahí te va. Todas mis novelas han sido con caballos o carrozas”, relató, recordando el suceso que le generó fobia hacia los caballos, un trastorno en el que tuvo que trabajar.

“A raíz de eso yo decidí que no quería saber más de caballos, pero así es el destino. Siempre en todas las grabaciones me ponían caballos, incluyendo Pasión de Gavilanes y después seguí haciendo novelas con caballos en México, en Colombia, en todos lados, así que yo creo que el destino me empujó a que tuviera que acercarme más y enfrentar ese pequeño miedo”, comentó en una entrevista concedida al canal Caracol.

Danna cuenta que, aunque no es una ‘gran jinete’, pues le sigue teniendo miedo a los caballos, les tiene mucho cariño. “Sobre todo me enamoré mucho de Maja, que fue mi caballo en una novela que hice hace muy poco que se llamó Las Amazonas en México, así que yo adoro los caballos. Las fobias hay que superarlas, como sea, pero hay que enfrentarlas”, señaló.