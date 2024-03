Así festejó Paola Jara el cumpleaños de Jessi Uribe ¿Cuántos años cumplió?

Paola Jara y Jessi Uribe demuestran su amor públicamente cada que pueden y, por supuesto, el cumpleaños del cantante bumangués fue una perfecta ocasión para que su esposa lo sorprendiera con cariñosos detalles.

Vea también: Maluma, de ‘Yo me llamo’, lo perdió todo y quedó “prácticamente en la calle” ¿Qué le pasó?

Este es el segundo cumpleaños que Paola Jara le celebra a Jessi Uribe como su esposo. Fotografía por: Instagram

Paola Jara Sorprendió a Jessi Uribe en su cumpleaños número 37

Días antes de celebrar su natalicio, el intérprete de Dulce Pecado llegó a Estados Unidos y se reencontró con su esposa, quien le adelantó el festejo con una pequeña sorpresa.

Con un mensaje y varios besos estampados en el espejo del baño, el cual estaba decorado con una decena de globos rojos, despertó Jessi Uribe como anticipo al festejo de sus 37 años.

Al día siguiente, Paola Jara le dedicó un amoroso mensaje a su esposo por medio de redes sociales. Con sus palabras y varias fotografías, la cantante antioqueña demostró por qué está tan enamorada:

“Hoy está cumpliendo años el amor de mi vida, el hombre más maravilloso que Dios me ha podido regalar , espero mi amor poder celebrar junto a ti tu vida hasta que estemos viejitos. Eres luz , amor, alegría, compañía para quienes tenemos la fortuna de conocerte. Deseo que Dios te regale muchos años de vida acompañados de salud y que todos tus sueños se cumplan. Hoy celebro tu vida con agradecimiento por estar presente en la mía. Te amo mi amor lindo”.

¿Qué opina Luna, hija de Jessi Uribe, sobre Paola Jara?

Luna es la hija mayor del antiguo jurado de Yo me llamo. Tiene 14 años y es la única que maneja sus propias redes sociales, por eso hay quienes aprovechan el acceso a estas plataformas para resolver algunas dudas.

Por ejemplo, hace tiempo le preguntaron a través de Instagram si acepta a la esposa de su padre, a lo que respondió con un sorpresivo comentario: “¡Claro que sí!, aparte yo no soy quien para aceptar o no ese tipo de decisiones”.

Te puede interesar: ¿Cómo estar con Carla Giraldo y Cristina Hurtado en las galas de La Casa de los Famosos?

Estas declaraciones van de la mano con otras que Luna Uribe entregó sobre Paola Jara, como cuando aclaró que tienen una buena relación, “como con todos”.

De ese modo, la hija de Jessi Uribe no le dio gusto a los detractores y les contestó “a la altura”, según opinaron aquellos que se encargaron de defenderla. “¿Por qué no le pides a Jessi que hagan un hogar feliz como lo eran antes?”, le escribieron a la pequeña, tras lo cual aseguró: “Porque ahora no tengo un hogar feliz sino dos”.