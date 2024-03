Arremeten contra Karol G por “imitar” los pasos de Shakira: “jamás será como ella”

El pasado 6 de marzo, Karol G cautivó a los espectadores en los Premios Billboard Woman In Music 2024, que fueron realizados en Los Ángeles. Allí, la paisa fue galardonada como la ‘Mujer del año’ por su destacada carrera y por todo el impacto que ha tenido en las mujeres a nivel mundial.

Karol G. Fotografía por: Archivo

“Me encontré en el camino con tantos rechazos y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido hombre para explotar todo esto, ese amor, esas ganas y la pasión que sentía por la música, todas las ganas... Se suponía que por ser mujer no podía lograrlo y durante mucho tiempo me creí ese cuento, me creí que eso no era para mí, de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr. Y siempre pienso en la cantidad de personas que dejan sus sueños atrás”, dijo en medio de su discurso.

¿Por qué criticaron a Karol G?

En ese evento, la artista presentó una nueva versión de Amargura, una de las canciones favoritas de sus seguidores. “No es la más popular, pero sé que es su favorita. Traje a muchas chicas talentosas conmigo para hacer una versión especial que representa mis raíces y mi comunidad latina”, afirmó.

Aunque ‘La Bichota’ fue ovacionada por el público, algunos se limitaron a criticarla, afirmando que, supuestamente, la artista quiso imitar a Shakira con sus movimientos. “Nunca podrá ser Shakira”, “”a esta niña le falta tanta originalidad, hasta le quiere copiar el estilo a Shakira”, “que nadie vuelva a bailar por que todo es envidia o copia”, “no le sale”, “qué fastidio esa gamina”, “sin ofender, pero jamás se parecerá a Shakira, jamás”, son algunos de los comentarios que hicieron en redes.

Karol G nunca podrás ser Shakira 😭 pic.twitter.com/QRqCMNuxq0 — ' (@taykirahaze) March 8, 2024

No obstante, los fanáticos de la intérprete de Tusa no dudaron en defenderla: “yo no sabía que los movimientos solo eran de Shakira”, “no lo puedo creer, Karol G bailando un género de su país, con ropa significativa a su país. Sigo sin entender cuál es el showsito de fan llorón, que quién fue y quién no fue, lo siento, pero ni Shakira será la primera y Karol tampoco será la última”.

De igual manera, otro fanático agregó: “¡Ella es la Bichota! Nunca intentó ser otra, ella es ella y eso basta… Ella solo estaba cantando su sencillo en versión de salsa, ya que en la versión original “Amargura” tiene la entrada con el vocal e instrumental de una canción de Frankie Ruiz.”.