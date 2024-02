Ariadna Gutiérrez tuvo picante pelea con este famoso actor: “Cretina y arrogante”

Tras la inesperada renuncia de Gregorio Pernía, la exreina Ariadna Gutiérrez es la única colombiana en La casa de los famosos de Telemundo, programa en el que protagonizó una caliente discusión con uno de sus compañeros.

Pelea de Ariadna Gutiérrez en ‘La casa de los famosos’

En el más reciente episodio del reality show, de la cadena Telemundo, la modelo de 30 años se enfrentó al actor mexicano Alfredo Adame, quien no bajó a su compañera de “cretina, arrogante y engreída”. Además, aseguró que ha sido la responsable de muchos rumores malintencionados que circulan en la casa.

“No sirves para nada! o has aportado absolutamente nada, ni ‘rating’ ni contenido ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno para conflictuar personas”, aseguró.

“Eres una presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo del ‘dime de qué presumes y te diré de qué padeces’”, agregó Alfredo Adame sobre Ariadna Gutiérrez, a quien ha llamado “z*rra” y “prep*go” en otras ocasiones, según queda en evidencia a través del siguiente video.

Respuesta de Ariadna Gutiérrez a Alfredo Adame en ‘La casa de los famosos’

Tras escuchar atenta y sorprendida las palabras de su compañero, la colombiana procedió a dejar una respuesta que también dejó a muchos con la ‘boca abierta’.

“No sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Antes de entrar a esta casa no tenía ni la menor idea de quién eras, solamente los chismes que traía la gente de afuera y los vine a conocer dentro de la casa”, expresó la mujer nacida en Sincelejo ante Alfredo Adame, quien ha tenido varios problemas de conducta en ‘La casa de los famosos’.

De igual manera, Ariadna Gutiérrez aprovechó y envió una ácida pulla al mexicano en la que, incluso, le recordó los conflictos familiares que tanto han sonado en medios de comunicación durante los últimos años.

“Me di la oportunidad de conocerte porque me pareciste un caballero los primeros días. Lastimosamente, lo único que pude conocer después fue a un hombre lleno de tristeza y rencor. Desde lo más profundo de mi corazón, lo que tú vives dentro de ti no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ojalá algún día retomes la relación que tienes con tu familia y con tus hijos, porque ni ellos te quieren”, concluyó.

Las reacciones a la picante pelea entre Gutiérrez y Adame no se hicieron esperar, y fueron cientos de comentarios los que hicieron los televidentes en redes sociales.

“Alfredo fue por lana y salió trasquilado”, “un aplauso para Ari que barrió el piso con ese patán, pero sin perder la elegancia”, “nunca subestimen a una colombiana ofendida porque se pueden llevar sorpresas como esta” y “sentí un fresco que recorrió todo mi cuerpo cuando la escuché decirle sus verdades en la cara”, fueron algunas de las opiniones en cuestión.