¿Ariadna Gutiérrez será jurado del Miss Universo 2023? Esto reveló la modelo

Durante una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ por medio de su cuenta oficial de Instagram @gutierrezary, la modelo y exreina colombiana Ariadna Gutiérrez esclareció todo tipo de inquietudes de sus millones de fanáticos de todo el mundo, respondiendo a preguntas en idiomas como el español, inglés, francés y hasta árabe. Entre las inquietudes que más llamaron la atención se encontraban las de sus pasiones, sueños y metas, pero sin duda alguna, la que más cautivó fue la respuesta a una pregunta relacionada con el certamen de Miss Universo.

¿ARIADNA VOLVERÍA A MISS UNIVERSO?

Ariadna Gutiérrez representó a Colombia en Miss Universo 2015 logrando quedar en segunda posición como virreina universal de la belleza en este importante certamen. Fotografía por: Getty Images

Tras su participación en Miss Universo 2015, Ariadna Gutiérrez se convirtió en toda una celebridad mundialmente reconocida. En ese momento, no solo figuró por su indiscutible belleza, también por el lamentable hecho de haber sido nombrada la mujer más bella del planeta por cuatro minutos y luego haberle sido retirada la corona, al aire y ante millones de televidentes, por un aparente error de lectura del entonces conductor de la ceremonia Steve Harvey. El suceso que quedó para la posteridad fue recibido con indignación por el público que observaba la transmisión en todo el mundo, quienes se solidarizaron con la Miss colombiana. Más allá de esto, con el pasar de los años la sincelejana ha sabido potenciar su imagen y ahora es una reconocida modelo e influencer que viaja por todo el mundo en los eventos y las pasarelas más importantes del mundo de la moda, el cine, la música y la televisión.

LA RESPUESTA DE ARIADNA GUTIÉRREZ

En la caja de ‘preguntas y respuestas’ de su cuenta de Instagram Ariadna Gutiérrez respondió por medio de sus historias a inquietudes como: ¿Cuándo vivirás en Europa? “Sería un sueño cumplido” ¿Cómo definirías tu propio estilo? “La elegancia es mi mayor inspiración”; ¿Qué sueño te falta por cumplir? “Miles, no son solo sueños, son metas”. Pero sin duda alguna la pregunta y posterior respuesta que más llamó la atención fue una formulada en inglés: ‘Wold you like to be a judge at this year Miss Universe Competition?’ (¿Te gustaría ser juez en la competencia de Miss Universo este año?), a lo que la ex virreina universal de la belleza respondió enfáticamente con un “Yes” junto a un emoji de corazón blanco. Por lo anterior puso a vibrar a millones de fanáticos que han soñado con volver a verla figurando en este certamen y abre la puerta de esa gran posibilidad. ¿Te gustaría ver a Ariadna como jurado en Miss Universo 2023? Opina en nuestras redes sociales @larevistavea.