Arcángel sorprendió con nuevo mensaje para Anuel AA: “Hay que parar este circo”

Arcángel y Anuel AA se convirtieron en los protagonistas de la pelea más sonada del género urbano en 2023, gracias a las ‘tiraderas’ que ambos lanzaron en contra del otro y a los mensajes que incluyeron en sus respectivas canciones. Sin embargo, parece que la situación se les está saliendo de las manos.

Y es que el exnovio de Karol G incluyó en su tema varias amenazas en contra de ‘La Maravilla’ y de su hijo Austin Alejandro. Es por esto que se le solicitó “parar el circo”.

Aunque Arcángel y Anuel AA eran amigos, varios problemas los llevaron a tener una de las rivalidades más grandes del género Fotografía por: Instagram | Edición: Revista Vea

Arcángel envía inesperado mensaje a Anuel AA

En una nueva entrevista con Molusco TV, Austin Santos (nombre de pila de ‘Arca’) aseguró que la batalla musical que sostiene con quien era su colega se ha transformado en un conflicto que puede poner en peligro la vida de personas cercanas a ellos.

“Hay gente que no tiene que estar involucrada en esto y hay daños colaterales que él ni siquiera conoce (...) Vamos a dejar de involucrar a terceras personas, porque esto es entre nosotros dos, pero el que quiera hacer parte de esto y se quiera meter que venga ¡Esta es la casa del trompo y vamos a dar vueltas todos aquí!”, explicó.

Fue entonces cuando Arcángel dejó un invitación a Anuel AA que generó opiniones encontradas entre sus fanáticos, pues aseguró que deben resolver la situación por el bien de ambos, pero también aprovechó y le dejó una clara advertencia.

“Yo pienso que hay que parar este circo ¡Ya está bueno! (...) Yo tengo malas intenciones con él, aunque le estoy echando agua al motor para enfriarlo. Pero así mismo como él sigue hablando y diciendo: ‘Cuando te vea te voy a...’, yo quiero decirle que si nosotros lo vemos también lo vamos a descojonar ¡Para que sepa!”, agregó el intérprete de Por amar a ciegas.

¿Qué opina Arcángel de la tiradera que le hizo Anuel AA?

“Él superó su propia tiradera y faltó más al respeto (en esta segunda), pero la información que sacó ahí está cruzada (...) Quedó mejor, pero confundió los nombres, los personajes y las situaciones de las que habló ahí”, respondió ‘Papi Arca’ a la pregunta de si le pareció bueno el tema que sacó ‘Doble A’ en su contra.

Por último, Arcángel afirmó que tiene conocimiento de quiénes fueron los artistas que le ayudaron a Anuel AA en la composición de esta canción:

“Yo sé quiénes lo ayudaron, aunque ellos creen que no, pero no quiero problemas con ustedes porque simplemente no pueden conmigo. Miren lo que le pasó al líder suyo... ahora imagínense lo que puede pasar con ustedes, entonces vamos a dejarlo ahí (...) Por ahí hay dos o tres, para los que tengo mis respetos porque tienen su talento, pero procuren que yo no les pierda ese respeto porque también los macheteo”.