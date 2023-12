Arcángel destrozó a Anuel AA en una ‘tiradera’: hasta le recordó a su hija Cattleya

Arcángel y Anuel AA se convirtieron en protagonistas de un conflicto que tiene asombrados a los amantes del reguetón, pues ‘La Maravilla’ estrenó este 11 de diciembre una fuerte tiradera que dedicó a su colega, al que, incluso, le recordó a su hija Cattleya.

Feliz Navidad 8 es el nombre de esta canción con la que, según opinaron algunos fanáticos en redes sociales, “‘Arca’ destrocó la carrera de Anuel en 11 minutos”.

Arcángel y Anuel AA fueron amigos, pero desde hace años su amistad se disolvió y se convirtió en una fuerte rivalidad Fotografía por: Archivo Particular

¿Qué dice la tiradera de Arcángel a Anuel AA?

La primera línea en que ‘Papi Arca’ nombró directamente al exnovio de Karol G fue en la que se refirió a Los Dioses, nombre del álbum que lanzó en 2021 junto a Ozuna, al que también le dejó un mensaje.

“Tú eres un simple pendejo que tiene delirios de matón. Tienes a todo tu corillo cogiendo pon y no tienes credibilidad desde que pagaste para entrar al calentón ¿Quiénes son los Dioses?, uno es chota y el otro bugarrón (...) ¿Real hasta la muerte? ¡Cabr*n, tú no eres real! Tus últimas canciones son de inteligencia artificial”.

En estrofas posteriores, Arcángel subió todavía más la temperatura al lanzar graves acusaciones en contra de Anuel AA.

“En RD (República Dominicana) siempre ando con pistola en mano porque tengo un paisano que es un gusano. Cabr*n, yo a ti no te vuelvo a dar la mano porque tú eres el R. Kelly dominicano ¡Pedófilo! ¿Y es mentira?, que solo menores tu singa ¿Y es mentira?, que tú lo que tienes es una enfermedad ¿Y es mentira?, tú no eres calle y no corres a nadie ¡No es mentira porque yo tengo los datos de tu verdad!”, dice otro fragmento de Feliz Navidad 8.

Arcángel nombró en su ‘tiradera’ a Cattleya, la hija de Anuel AA

‘La Maravilla’ le dio con toda al puertorriqueño en su nueva canción. Tanto así que aprovechó para exponer y opinar sobre temas muy personales, como el de Cattleya, la hija que Anuel tuvo con Yailin ‘La más viral’, su exesposa, en marzo pasado.

Cabe recordar que la bebé de 9 meses vive en compañía de su madre y del rapero Tekashi 6ix9ine, novio de la cantante, con quien ‘Doble A’ tuvo una amistad y ahora sostienen graves conflictos:

“Mira qué irónica es la vida, ‘69′ es el mismo que le está enseñando a nadar a tu hija ¿El qué viene siendo entonces?, ¿tu rapero favorito, tu enemigo o tu compadre? (...) Soy el ojo de la ouija, ¿oíste, sabandija? No te fijas que tienes a un chota criando a tu hija”.

Como era de esperarse, la ‘tiradera’ de Arcángel a Anuel AA causó reacciones inmediatas, al punto que Feliz Navidad 8 se convirtió en la principal tendencia de YouTube en Colombia y otros países de América Latina tras su estreno.