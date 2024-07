Anuel volvió a arremeter contra Feid. ¿No supera a Karol G?: “tu mujer me ama”

Anuel AA y Karol G comenzaron su relación en 2018 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo. Su amor era apasionado y lo compartían con sus fans a través de redes sociales y canciones. Sin embargo, en 2021, la pareja anunció su separación de forma inesperada. Aunque no se revelaron las razones exactas de la ruptura, los rumores apuntaban a problemas de pareja e incluso infidelidades.

No obstante, luego de tomar caminos separados, los dos artistas demostraron que quedaron como buenos amigos; de hecho, en una oportunidad, cantaron juntos en un concierto y se dedicaron amorosas palabras.

Karol G y Anuel. Fotografía por: Instagram

¿Qué le dijo Anuel a Feid?

Desde que terminó con Karol G, el trapero puertorriqueño Anuel AA no ha dejado de generar polémica. Esta vez arremetió nuevamente contra su colega colombiano Feid a través de sus redes sociales.

“Tu mujer me ama, cabrón. Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos que tu opinión nos importa un bicho con el bigote ese de merenguero cabrón, tu opinión no va a confundir a nadie 🖕🏽👹🖕🏽 el video en el último slide del post tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos que la mayoría son míos, mi niño”.

Estas actitudes de Anuel AA han llevado a muchos a preguntarse si realmente ha superado su relación con Karol G. Algunos creen que el trapero puertorriqueño no ha podido aceptar que la cantante haya iniciado una nueva relación y por eso está lanzando ataques contra Feid.

Otros, sin embargo, apuntan a que Anuel simplemente busca generar atención y controversia para promocionar su música. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la tensión entre Anuel AA y Feid sigue latente y no parece que vaya a disiparse pronto.

“Anuel está enamorado de Feid”, “Ferxxo te tiene las neuronas quemadas de tanto pensarlo”, “No sabes quién es Feid, pero estás muy atento a lo que dice en las entrevistas, ¿no?”, “Anuel estás traumado con Feid , Bro ya deja el peo con el colombiano”, “algo que no entiendo es por qué Anuel se molestó, solo dio su opinión y ni siquiera tenía nada que ver con él”, son algunos de los comentarios que han hecho los internautas.

Como si fuera poco, en un reciente concierto que tuvo Anuel en Europa también le dedicó algunas franses. “También podemos medirnos canción por canción en reggateón bebecito porque tú no sabes hacer trap”, “a mí me cantan las canciones completas, no 15 segundos de T*k T*k”, “Culpables también está mejor que Diles, pregúntale a tu mujer”.

Cabe destacar que Feid no ha respondido públicamente a las provocaciones de Anuel AA. El colombiano ha preferido mantener un perfil bajo y enfocarse en su música.