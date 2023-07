Manuel Turizo le cantó ‘Copa Vacía’ a Piqué ¿Cómo reaccionó el ex de Shakira?

El 29 de julio se llevaron a cabo la segunda final de la Kings League y la primera de la Queens League, torneos de fútbol liderado por Gerard Piqué y su compañía Kosmos, para los cuales fueron invitados varios cantantes, entre estos el colombiano Manuel Turizo.

El artista monteriano, así como Sebastián Yatra y Beéle, hizo presencia en el evento deportivo para amenizar ciertos espacios con sus más grandes éxitos.

Lo que no esperaban los asistentes, ni Gerard Piqué, es que Manuel Turizo incluyera entre su repertorio Copa vacía, la canción que estrenó hace poco más de un mes con Shakira, antigua pareja del exfutbolista español.

Apenas el público notó que sonaba 'Copa vacía', los gritos se escucharon al unísono Fotografía por: Instagram

Y así fue, en el momento menos pensado y cuando las luces se atenuaron para darle la bienvenida, en el estadio Civitas Metropolitano comenzó a sonar la parte introductoria del tema, cuando la barranquillera dice: “A este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti”.

El asombro entre asistentes y espectadores fue grande al escuchar a Shakira, pues Manuel Turizo guardó silencio en los fragmentos en los cuales ella canta y así su voz retumbó entre los parlantes.

Así como le llovieron elogios, el joven cantante también recibió varias críticas durante la transmisión en Twitch que se realizó del evento: “Tremenda jugadita de Manuel la de abrir con Copa vacía el evento de Piqué”, “siento que más allá de ser una coincidencia, detrás de esto hay una mano negra” y “este tipo hizo lo que Shakira desea desde hace mucho tiempo”.

Manuel Turizo cantando "Copa Vacía" de Shakira en el evento de la kings league de Piqué. El ex siempre la tendrá presente y se agarrara de ella. pic.twitter.com/D4Tdp9xDm1 — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) July 29, 2023

¿Manuel Turizo le tiró a Karol G?

A comienzo de julio pasado, la creadora de contenido Kuzi publicó en su canal de YouTube una entrevista con Manuel Turizo, a quien le preguntó por su colaboración con ‘La Bichota’.

“Hace varios años yo grabé un tema con Karol. Ella me escribió y me mandó una canción, pero nunca salió y yo la grabé ¿Qué te puedo decir?, a veces cuando a las personas les llega su momento cambian. No quiero comentar nada más ante el asunto. Igual, aunque hubo buena vibra, nunca fuimos los más amigos. A veces las situaciones cambian, pero estoy abierto a grabar con quien sea”, contestó.

Las palabras del colombiano hacia su colega y compatriota fueron consideradas por muchos como una ‘tiradera’. No obstante, apaciguó un poco la situación al comentar que admira a Karol G y que se goza varias de sus canciones.

“No quiero decir nada haciéndome el ofendido. A la larga cada quien verá cómo actúa y cada quien verá lo que hace (...) En Colombia nadie se da la mano y todos se ven como competencia, por eso cuando estás abajo no quieren que llegues a donde ellos están. No sé por qué en Colombia tenemos una cultura demasiado competitiva”, concluyó.