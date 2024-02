¿Anuel le dio a su novia el mismo regalo de San Valentín que le dio a Karol G?

El nombre de Anuel AA no dejado de ser tendencia en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales. Su vida privada ha despertado el interés de la comunidad digital, especialmente cuando se trata de sus parejas sentimentales.

¿Qué le regaló Anuel a su novia Laury Saavedra de San Valentín?

El miércoles pasado, se celebró el Día de San Valentín. Miles de parejas alrededor del mundo no dudaron en compartir en sus redes sociales los detalles que se dieron en ese día tan especial.

Anuel y su novia Laury Saavedra no fueron la excepción. El boricua quiso presumir con sus seguidores el detalle con el que sorprendió a su pareja, pero terminó siendo blanco de críticas.

El artista publicó un clip de su apartamento en Miami, Estados Unidos, muy decorado con globos en forma de corazón, varios ramos de flores y pétalos regados por toda la sala. Adicional a eso, Anuel le regaló un oso enorme de color rojo que lleva la frase “te amo”. Mientras tanto, Laury aparecía en la cocina, organizando algunas cosas.

Esas imágenes causaron controversia en redes sociales, pues algunos internautas notaron que a Yailin y Karol G también les dio regalos muy similares a ese “La misma casa en la que vivió con Karol G, no sé qué pensar”, “las mismas sorpresas de siempre”, “no cambia nada, a todas las sorprende igual”, “Anuel AA no sabe lo que es la originalidad”, “me encanta lo romántico que es”, “igualito era con Karol y Yailin”, “pues que disfruten”, “que cambie la sorpresa, ya raya”, “es una pequeña maldición ese decoración”, “él hace eso justo antes de terminar”.

Según los internautas, ese apartamento sería el mismo en el que el artista vivía con Karol G cuando estaban juntos, por esa razón, aseguran que aún no la ha superado.

Karol G celebró su cumpleaños #33

El 14 de febrero no solo se celebró el Día de San Valentín, sino también el cumpleaños de Karol G. La artista antioqueña cumplió 33 años y celebró con el lanzamiento de Contigo. A continuación, te dejamos la letra.

De mi parte

Sigo recordando cuando tomaba tu mano

La vida se me está yendo pensando

Solo en ti

No puedo olvidarte

Y estas ganas me dan con ir a buscarte

Todo es tan rico si tu estás

Si estás aquí

No quiero vida si no es

Contigo, con-contigo, eh

Contigo, con-contigo, eh

Contigo, con-contigo, //

Dicen que es grave

Hoy no te tengo y las palabras no me salen

Están presas en mi corazón

Y tú lo sabes

Yo te quiero a ti

No necesito a más nadie, yeah yeah

Par de llamada’ al celular

Y tú no me contestas

Mensajes al DM

Y no tengo respuestas

Me daño la mente por saber

Tú qué piensas

Tú eres para mí

Tienes que darte cuenta

Lo que te pensé no se puede contar

La foto mental no la puedo borrar

¿Qué me hiciste tú? Que no puedo soltar

Tengo presente en cada lugar

De ti

¿Cómo fue que antes no te vi?

