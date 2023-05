Anuel le dedica canción a Karol G con contundente mensaje ¿Regresarán?

En febrero de este año Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Anuel AA regresó al ‘ruedo’ de la soltería al confirmar el fin de su matrimonio con Yailin ‘la más viral’, la dominicana de 20 años que se convirtió en su esposa en julio del 2022 y que dio a luz a la segunda hija mujer del rapero, Cattleya.

Desde entonces, además de ser relacionado con otras mujeres, otro grupo de fanáticos no pierden la esperanza de un posible regreso entre él y Karol G, a pesar de que a la colombiana la relacionan sentimentalmente con Feid. Los rumores habrían llegado hasta oídos del puertorriqueño, quien ha aprovechado sus últimos conciertos y lanzamientos musicales para enviarles “indirectas muy directas” a los dos paisas reguetoneros.

El rapero Anuel AA causó especulaciones entre sus seguidores por usar ropa de Karol G, su exnovia con quien terminó hace más de un año. Fotografía por: Instagram

¿Anuel quiere regresar con Karol G?

Este fin de semana el nombre del rapero de 30 años volvió a sonar cuando recordó a su exnovia ‘La Bichota’ en medio de uno de sus conciertos en Estados Unidos. El artista cambió la letra de su reciente canción Más rica que ayer y se refirió a los rumores de una relación entre Karol G y Feid. “¿Será que Feid la dejó?”, dijo durante el show en Miami. Por las mismas fechas volvió a referirse a su ex al recordar el tatuaje que se hizo en su honor mientras eran novios hace unos años. “Yo ya ni estoy con Karol G, pero el tatuaje no me lo he borrado”, dijo mostrando su espalda con el tatuaje intacto.

Las indirectas no terminarían ahí, pues hace solo unos minutos Anuel AA le dedicó a la paisa de 32 su más reciente canción Mejor que yo. “#MejorQueYo. Te la dedico bebe @karolg”, escribió junto a un video donde canta una estrofa de la canción, “Ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él”, dice la letra del tema. Hasta el momento la publicación no cuenta con ningún ‘like’ o comentario de ‘La Bichota’, sin embargo, las hipótesis no cesan y varios apuntan a que el puertorriqueño quiere regresar con la colombiana o se trataría de una simple estrategia para su música o una nueva canción juntos.