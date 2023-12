Anuel AA respondió a ‘tiradera’ de Arcángel: “Tu peor error fue subestimarme”

Arcángel lanzó el pasado 11 de diciembre FN 8, una canción en la que dedicó casi 11 minutos de insultos y ofensas a Anuel AA, otro reconocido exponente de reguetón que antes solía ser su amigo.

En dicha tiradera, como se le conocen a este tipo de enfrentamientos musicales entre exponentes del género, Papi Arca’ señaló a su colega de ser un “chota” (soplón) y un “bruto”. Además, le recordó que Tekashi 6ix9ine, rapero con el que tiene una gran rivalidad, es quien hoy en día cría a su hija Cattleya, pues es pareja de su exesposa Yailin ‘La más viral’.

Anuel AA y Arcángel cuando eran amigos Fotografía por: Archivo Particular

Las respuestas de Anuel AA a Arcángel

A través de su cuenta de Instagram, el puertorriqueño ha enviado varios mensajes a ‘La Maravilla’. Por ejemplo, en una foto que publicó de los dos juntos, le escribió lo siguiente:

“Mírate ahí, sacando el dedo del gatillo, el mismo que usas pa’ meterte por c**o y para chotiar (delatar). Será que nunca en tu vida has agarrado una pistola, pero mírenlo, sacando el dedo del gatillo porque sabe que está al lado del diablo. Se creía malo cuando andaba conmigo. Tú eres chota (...) Yo siempre he andado con diablos y he sido uno, y ni tú, ni los tuyos, nunca han tenido, ni van a tener los cojones de tener los problemas que he tenido”.

Posteriormente, Anuel AA realizó una transmisión en vivo por medio de esa misma red social, en la que tildó de “loco” a Arcángel.

“¡Qué tristeza! Me metí a tu Instagram a ver los últimos mensajes y hasta corazones hay por ahí. Eso fue lo último que hablamos. Hubo cariño y amor en las últimas conversaciones y tú lo sabes. Tú estás loco, te crees el papá de todo el mundo ¡Tú eres el creador de todo esto!”, agregó.

El más reciente pronunciamiento de Anuel se dio en una segunda transmisión. Allí, dejó una clara amenaza: “Tu peor error fue subestimarme, recuerda eso porque por eso es que te vas a morir. Sacaste una tiradera diciendo que me ibas a destruir la carrera, pero es que yo no he tirado todavía. Tú eres un meme, tú no eres una leyenda, eres un meme”.

¿Por qué Anuel AA dice que Arcángel lo subestimó?

En uno de los fragmentos de FN 8, ‘Papi Arca’ se mostró seguro de que su rival no le responderá con una tiradera, pues afirmó que le hace falta “talento y cojones”.

Esta misma postura la reiteró en una entrevista con Molusco TV, cuando puso en tela de juicio la inteligencia del intérprete de Adicto.

“Estamos hablando de una persona bruta y analfabeta que tiene poca educación”, comentó Arcángel sobre Anuel AA en aquella conversación.