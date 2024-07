Anuel AA insultó y amenazó a Ibai Llanos tras ‘La velada del año 4′: “Voy contigo”

El pasado domingo se realizó ‘La velada del año 4′, un evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades, cuya organización está a cargo de Ibai Llanos. Sin embargo, el encuentro pugilístico se vio opacado por la polémica que protagonizó el influenciador español con el cantante Anuel AA, quien tuvo problemas previos y posteriores a su presentación musical.

¿Qué pasó entre Ibai Llanos y Anuel AA?

Resulta que el reguetonero fue uno de los invitados a amenizar ‘La velada del año 4′, llevada a cabo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid (España). No obstante, llegó tarde a la cita y se retiró del escenario tras interpretar un par de canciones, según él, porque tenía problemas de sonido y la voz que se escuchaba no era la suya.

“Con el Ibai ese me la jugaron bien jugada ayer y me sabotearon todo el concierto ¡La porquería que nos hicieron! Primero, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz y luego dijeron que llegué dos horas tarde, pero no fue así. Yo llegué cinco minutos tarde y parece que se ofendieron porque no me dejaron a usar mi DJ ni mi equipo ¿Para qué iba a salir a una tarima si es para cantar solo una canción? Esos cabrones ya sabrán ellos lo que hicieron. Lo controlaban ellos, el rasca bicho ese de Ibai y su gente”, expresó Anuel AA en redes sociales.

Horas más tarde, el cantante boricua envió una amenaza a Ibai Llanos en la que, al parecer, advierte sobre nuevas declaraciones alrededor de ‘La velada del año 4′.

La respuesta de Ibai Llanos a las palabras de Anuel AA

Aunque el creador de contenido no emitió ningún tipo de comentario sobre los señalamientos en su contra, contestó de una manera sutil al compartir en su perfil de Instagram un corto video de la criticada presentación de ‘Doble A’. La publicación fue considerada como una burla directa hacia el puertorriqueño.

Quien sí se desahogó en contra de Anuel AA fue Luzu, amigo y colega de Ibai Llanos, quien acusó al cantante puertorriqueño de ser “poco profesional”:

“Si yo me cruzo con Anuel por la calle no le reconozco. Fue un poco impresentable Tener a millones de personas esperando. Llegó tarde y creo que a gente así como que se la suda. Luego, este pavo ha tenido la cara de salir diciendo que la culpa era de la gente del evento y de Ibai. Mira, amigo, si no te ha salido como querías y has llegado tarde es culpa tuya. Hay un motivo en el cual hay que ser profesional en la vida y es para hacer un buen trabajo”.