Anuel AA inicia proceso legal contra Yailin por la custodia de Cattleya

Aunque el matrimonio de Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ duró menos de un año, este tiempo fue suficiente para que la pareja tuviera una hija, Cattleya, que nació en marzo de 2023.

Como la pequeña llegó al mundo cuando sus padres ya estaban separados, nunca comparte con su papá y estos 10 meses los ha vivido en custodia de la cantante dominicana. Sin embargo, parece que todo esto va a cambiar.

Fotografía por: Instagram

Anuel AA va por la custodia de la hija que tuvo con Yailin

Por medio de una entrevista que concedió al programa En casa con Telemundo, el reguetonero dijo que inició un proceso legal para que la pequeña Cattleya también pase tiempo a su lado, como lo dicta la ley.

“Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña, compartir con ella y tenerla en mi vida. Y asegurarme que su entorno, su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable. Gracias a Dios mi vida y el estilo con el que la llevaba me cambió, ahora tengo otro y puedo darle una crianza mucho mejor”, comentó el boricua de 31 años.

Puedes leer también: Luto en la familia de Alejandra Giraldo, presentadora de ‘Noticias Caracol’

“Esta situación es algo bien delicado. Yo tengo dos niñas, tengo un hijo y lo más importante para mí en el mundo es la crianza de mis hijos y poder educarlos correctamente como yo fui educado también”, agregó Anuel AA, quien es cuestionado por permitir que su hija sea testigo de las fuertes peleas de pareja que Yailin sostiene con Tekashi 6ix9ine.

¿Qué ha dicho Yailin sobre compartir la paternidad de Cattleya con Anuel AA?

Aunque todavía no se conoce una respuesta oficial por parte de la intérprete de Chivirika, en otros momentos la artista sí ha hablado sobre el rol de padre que cumple su antigua pareja.

De acuerdo con lo expuesto por la joven de 21 años, su exesposo permanece ausente en la crianza de la pequeña Cattleya, quien pasa más tiempo con 6ix9ine que al lado de su verdadero padre.

Te puede interesar: Andrea Valdiri hizo inesperada dedicatoria ¿Es para Felipe Saruma?

“Mi hija está mejor que todo el mundo. Cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto, yo no vi a nadie ¡Ni él mismo apareció! Ese ni sabe cuánto es que calza su hija, como para estar diciendo que está mejor con él (Anuel AA). No está mejor con nadie que no sea conmigo porque fui yo quien la parió”, respondió Yailin a través de sus redes sociales, ante las críticas que recibió por tener problemas de violencia doméstica en la misma casa donde vive con su bebé.