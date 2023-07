Anuel AA acusó a Tekashi 6ix9ine de abuso: “Eres un enfermo mental”

Hace apenas unos días que Anuel AA era noticia por su acoso a Feid y Karol G, quienes confirmaron que actualmente tienen una relación. Sin embargo, ahora sus objetivos son su exesposa Yailin y el rapero Tekashi 6ix9ine.

Resulta que el puertorriqueño se separó de ‘La chivirika’ antes del nacimiento de su hija Cattleya, y al poco tiempo ella se mostró muy cercana al cantante neoyorquino, quien recientemente publicó algunas fotos con la bebita en brazos y despertó así una discusión de grueso calibre.

Y es que Anuel AA se mostró disgustado con el hecho de que Tekashi 6ix9ine, su antiguo amigo, sea tan cercano a su pequeña hija, quien llegó al mundo hace apenas unos meses.

Los artistas colaboraron juntos en el éxito musical 'Bebé' Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

¿Qué le dijo Anuel AA a Tekashi 6ix9ine?

El boricua llamó “pedófilo” a su colega y le recordó cuando fue arrestado por el abuso sexual a una menor de 13 años en 2015, quien cinco años después del suceso lo señaló también de grabar videos del momento y publicarlos en redes.

“Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ella ¡Aléjate de mi hija!”, escribió el intérprete de Mejor que yo en una historia de Instagram.

Posteriormente, Anuel AA se refirió a las críticas que recibió de Tekashi 6ix9ine por el rol que desempeña como padre de Cattleya. Además, aseguró que ‘69′ tiene una hija por la cual nunca ha querido responder.

“Que yo no pago los pamper (pañales) a mi hija, dice un infeliz al que la madre de su hija le reclama en todos lados que no la ve desde hace años. Tú sí que tienes a tu hija abandonada, así que no digas que yo hago lo que haces a tu propia hija, infeliz ¿Con qué cara tú me hablas a mí?”, agregó en una segunda historia.

El otro lío legal de Tekashi 6ix9ine, nuevo rival de Anuel AA

En 2019 fue acusado de participar en hechos delictivos y de pertenecer a Nine Trey Bloods, un grupo criminal que nació en 2003 en el complejo carcelario de Rikers Island y se trasladó a Harlem.

En un principio se pensó que no volvería a ver la luz del Sol, pues debía responder por delitos de confabulación, intento de asesinato, conspiración para distribuir heroína y otros cuatro cargos relacionados con armas de fuego. No obstante, delató a sus antiguos compañeros, obtuvo una rebaja de condena, y estuvo tan solo 24 meses en prisión domiciliaria.