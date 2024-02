Antigua presentadora de Noticias Caracol se separó de futbolista y tiene nuevo novio

Frente a las cámaras de Noticias Caracol han posado una gran cantidad de presentadores y Daniela Vega Mendoza fue una de ellas. La guajira de 31 años condujo la sección de entretenimiento entre abril de 2015 y mayo de 2018, y se retiró inesperadamente del informativo.

“Me encantaría experimentar una nueva faceta; ser un poquito más versátil. Para eso, de pronto, intentar en otros formatos. En noticias, como sabes, está uno muy ceñido a un libreto y no se puede ser tan espontáneo, entonces sí me gustaría experimentar algo nuevo”, comentó en aquella ocasión a Lo sé todo sobre la razón de su salida.

Así lucía Daniela Vega cuando llegó a 'Noticias Caracol' Fotografía por: Caracol Televisión

Daniela Vega, antigua presentadora de ‘Noticias Caracol’, se separó

La comunicadora fue novia durante 7 años de Santiago Tréllez, un reconocido futbolista colombiano que jugó en Brasil hasta hace poco tiempo. Fruto de esta unión nació Celeste, una pequeña que se convirtió en la adoración de ambos.

Sin embargo, el amor entre la pareja se acabó y por eso, hace algunos meses, terminaron con la relación. Así lo confirmó la propia Daniela Vega en una nueva entrevista que concedió a Lo sé todo.

“Sí, me separé del papá de mi hija. Fue un proceso muy difícil como todas las separaciones, pero gracias a Dios estamos manejándolo con mucha madurez por el bien de Celeste, nuestra hija, y cada quién está en sus proyectos y sus cosas personales”, explicó la antigua integrante de Noticias Caracol sin brindar mayores detalles.

“Si me arrepintiera no hubiera tenido a mi hija que es lo más grande que me ha pasado. De todas maneras, fue una experiencia bonita”, concluyó al respecto.

Daniela Vega, ex ‘Noticias Caracol’, tiene nuevo novio

A pesar de haber finalizado su relación con Santiago Tréllez, la periodista le aclaró a ese mismo medio que no está soltera, como muchos piensan.

“Les tengo que contar que me estoy dando una oportunidad en el amor con alguien muy especial, por eso no digo que estoy soltera, estoy conociéndolo y ahí vamos”, contó Vega Mendoza en una entrevista que dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Aunque Daniela Vega no entregó el nombre del hombre que conquistó su corazón, Lo sé todo indicó que, al parecer, se trata de Mandi Bermúdez, un joven y reconocido médico esteticista.