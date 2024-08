Antigua presentadora de ‘La Kalle’ respondió si salió de la emisora por Jhovanoty

La Kalle es una de las emisoras más populares del país, entre otras razones, porque también cuenta con transmisión por televisión y un equipo de reconocidos presentadores y locutores. Tal es el caso de Jovanothy, director del programa El Klub, quien fue relacionado con la salida de su excompañera Dahian Muñoz.

Dahian Muñoz, antigua presentadora de 'La Kalle'. Fotografía por: Instagram dahian muñoz

Dahian Muñoz habló sobre su salida de ‘La Kalle’

La también exparticipante de Guerreros Colombia ingresó a la emisora en abril de 2023 con unas altas expectativas. Sin embargo, poco tiempo después se conoció que ya no hacía parte del equipo.

Semanas más tarde, Dahian Muñoz habló por primera vez al respecto y resolvió algunas dudas, aunque generó otras. Lo hizo en una entrevista que concedió a Lo sé todo Colombia, programa de entretenimiento del Canal 1.

“De ‘La Kalle’ salí hace como dos meses, ya un tiempito (...) Las cosas no se dieron y ya se terminó ese ciclo, pero estoy muy agradecida con la emisora, con todo mi equipo y con toda la gente porque, de verdad, siempre se aprende de todo ¿Qué faltó para que se diera? Miren, yo les voy a decir la verdad. No siempre se tiene que tener química con todos. Si tú no tienes química con alguien, pues no existe y ya, y eso no significa que necesariamente la persona sea mala. Esto es una mesa de ajedrez y en esa mesa tú eres un peón, en mi caso yo soy un peón, y si tu peón no funciona pues tú lo sacas, es sencillo. Pero eso no te hace malo”, expresó ‘La Yaya’, a lo que su entrevistador agregó: “Eso quiere decir que te sacaron, renunciaste, te terminaron el contrato o no te renovaron”.

“No, yo no estoy diciendo que me sacaron. En la vida todo es un juego y hay que aprender a usar las fichas, eso es lo más importante. Ahora, no todos tenemos química con todos”, contestó Dahian Muñoz, cuyo reemplazo en La Kalle es Manuela Cardona.

¿Qué dijo Dahian Muñoz cuando le preguntaron por Jhovanoty?

Teniendo en cuenta lo dicho por la antigua presentadora de La Kalle, el periodista de Lo sé todo Colombia afirmó que la persona a quien ella hizo referencia en su comentario es el director de El Klub.

“Yo no sé. Yo solo sé que nada sé”, concluyó Dahian Muñoz tras escuchar la pregunta sobre Jhovanoty, quien en su momento aseguró que su excompañera fue quien tomó la decisión de dejar el proyecto: “Nos tomó por sorpresa la decisión de su salida, pero lo que sé es que se fue por temas personales y nuevos proyectos que quiere emprender”.