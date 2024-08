Annie Espejo le respondió a Epa Colombia, su ex, por graves acusaciones en su contra

La vida sentimental de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, suele ser tema de conversación entre sus seguidores de redes sociales y en los medios de comunicación. Tal y como ocurrió recientemente, cuando Annie Espejo, antigua pareja de la influenciadora, se pronunció antes los señalamientos que recibió de su ex en días recientes.

Así lucían Annie Espejo y Epa Colombia cuando eran pareja. Fotografía por: redes sociales

Epa Colombia acusó a Annie Espejo de robo

Hace 8 años, aproximadamente, las figuras de redes sociales sostuvieron una relación amorosa que acaparó la atención de la comunidad internauta. Este noviazgo tuvo lugar antes de que Espejo, quien nació intersexual y se hacía llamar Edward Tremendo, iniciara su proceso de transición a mujer.

Y aunque en su momento se hicieron públicas algunas diferencias, en días recientes Epa Colombia aseguró que Annie Espejo, a quien llamó por si antiguo nombre, se aprovechó de su fama para obtener beneficios económicos. Además, en su declaración salpicó al también creador de contenido Jonatan Clay.

“Edward Tremendo y Jonatan Clay me buscaron cuando yo me volví famosa. Ellos me utilizaron porque me contactaron para hacer una canción y yo no sabía nada de redes. Cuando yo ya tenía mi cuenta, con más de 2 millones de seguidores, Eduard Tremendo me la tumbó y después Jonathan se quedó con las regalías de esa cuenta”, explicó Daneidy Barrera durante una transmisión en vivo que realizó en compañía de Yina Calderón.

“¡Ellos son terribles! Cuando yo fui a reclamar las ganancias de mi cuenta de YouTube, me dijeron que alguien se había hecho pasar por mí y que se las habían entregado, pues fueron ellos. Ellos, cuando la gente se hace viral, los cogen, les sacan contenido y después los mandan a comer mierd*”, agregó Epa Colombia.

Annie Espejo se defendió de Epa Colombia

Días después de hechas las declaraciones en su contra, Espejo rompió el silencio y habló sobre las acusaciones en su contra. Lo hizo en una entrevista que concedió a La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol.

“No me parece justo lo que está haciendo ¡No entiendo por qué razón lo hizo! Lo único que yo hice en el pasado fue apoyarla y, además, darle mi apoyo emocional y psicológico. Nunca me he involucrado con plata y nunca he tenido nada que ver con ese tema. No tengo ni idea de lo que habla”, expresó la influenciadora.

Annie Espejo también aprovechó el espacio con La Red para enviarle un contundente mensaje a Epa Colombia, a quien señaló de crear polémicas y hablar sobre la vida privada de los demás para promocionar sus redes sociales y, de paso, su negocio de productos capilares.

“Con esto he aprendido que hay personas que son narcisistas, mentirosas y que al final a este tipo de personas lo único que se les puede brindar es mucho amor y mucha compasión. A nivel personal, yo ya le envié un mensaje y le dejé saber que lo que está haciendo no me interesa para nada, y aun así le dije que la seguía apoyando (...) Hay un patrón repetitivo en el que el negocio es que hablas de todo el mundo y al siguiente día vendes tus productos, entonces no le importa decir cosas que sean mentira o sean verdad”, concluyó Espejo.