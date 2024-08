Angélica Jaramillo de ‘Protagonistas’, reapareció en redes: “me sorprende”

El pasado martes se volvió tendencia en redes sociales un video que publicó, al parecer, por error, la exprotagonista de novela, Angélica Jaramillo. En el clip, que fue eliminado a los pocos minutos, aparecía la modelo en un evidente estado de vulnerabilidad, revelando que no estaba pasando por un buen momento y reconociendo que lleva varios años consumiendo sustancias.

Sus seguidores inmediatamente le dejaron múltiples mensajes expresando su preocupación por el estado de salud físico y mental de la modelo, quien antes no se había mostrado en una situación así.

¿Cómo está Angélica Jaramillo ahora?

La modelo tiene varias hermanas, quienes también hacen parte del mundo de la farándula. Una de ellas es Laura Jaramillo, quien a través de sus redes sociales dio un parte de tranquilidad, minutos después de la publicación del video, asegurando que como familia le brindarían el apoyo necesario a Angélica para que pueda salir de esa situación.

En las últimas horas, Laura volvió a publicar una historia, esta vez en forma de video donde se mostraba haciendo ejercicio. Lo que llamó la atención de sus seguidores es que no estaba sola, junto a ella apareció Angélica, quien también estaba haciendo deporte en una caminadora.

Aunque la modelo no mencionó ninguna palabra, su hermana sí dijo algunas palabras relacionadas con su proceso: “Para mostrarles lo que son los milagros de Dios, que en el tiempo perfecto todo va a organizarse, a ordenarse. Ustedes saben todo lo que ha pasado este tiempo, desde que se publicó el video que se publicó y eso es algo que nosotros, internamente como familia, habíamos venido batallando, pues porque nosotros no necesitábamos que la gente supiera qué pasaba dentro de nuestra familia, pero bueno”, dijo mientras hacía ejercicio.

¿Qué pasará con Angélica Jaramillo?

Laura Jaramillo aseguró que el video lo publicó con la autorización de su hermana, quien se encuentra trabajando en su proceso de sanación:

“Al entender que fue la voluntad de Angélica hacerlo público, la apoyamos y si ella lo sintió así, siempre lo vamos a respetar y agradecemos la empatía y el amor que hemos recibido. Mi hermana ha recibido un amor impresionante, les aseguro que Angélica ha estado leyendo todo y toda mi familia también, y todo eso a ella la está impulsando muchísimo más”.

Contó, además, que después de mucho tiempo Angélica retomó el ejercicio, pues hace parte de su tratamiento. Además, reveló que, por ahora, Angélica no brindará ninguna declaración: “Hoy se levantó dispuesta a empezar a hacer los cambios reales, no solo de palabra, después de muchos años, Angélica está decida a retomar el gimnasio y vino a entrenar conmigo. Ella hablará en su momento, pero aquí está, con la mejor voluntad y disposición. Me sorprende que estoy viendo una luz hermosa que hace mucho tiempo no veía y esperanza. Ahí vamos poco a poco, estamos en el proceso, de verdad muchas gracias a todos”, dijo.