Angélica Blandón respondió a críticas por este video bailando en ropa interior

Angélica Blandón es una actriz colombiana con amplia trayectoria en cine y televisión. Su nombre es reconocido gracias a Las muñecas de la mafia, Diomedes: el Cacique de la Junta, Tres Milagros y otras producciones de la pantalla chica; así como a la película Paraíso travel.

Sin embargo, en días recientes la mujer de 43 años se convirtió en tema de conversación por temas ajenos a su profesión.

Angélica Blandón calentó las redes con un sensual baile, pero no sentó bien en todos.

¿Qué pasó con Angélica Blandón?

Tal y como es costumbre, la pereirana compartió en redes sociales un momento de su cotidianidad en el que se sintió plena. “Cuando el bebé se duerme y te enfiestas un sabadito entre que te quitas la ropa de la calle y te metes a la cama”, escribió como descripción a su video.

Y aunque en la grabación se le ve bailar muy cómoda y alegre, un gran número de críticas surgieron en contra de la actriz por parte de quienes cuestionaron su forma de vestir.

“¿Tenía que demostrar su felicidad en ropa interior?”, “no saben qué hacer para venderse en redes” y “usted ya está muy vieja para hacer este tipo de shows, coja oficio”, fueron algunos de los comentarios que recibió Angélica Blandón.

Angélica Blandón, contundente contra las críticas

Fueron tantos los ataques que la también modelo y productora, como pocas veces lo hace, respondió con unas fuertes palabras.

Lo primero que hizo fue invitar a sus detractores a dejar de seguirla en redes sociales, pues parece tener identificadas a una serie de personas que se dedican a enviarle mensajes ofensivos por cada posteo.

“Si ustedes están siguiendo a una persona que les genera tanta rabia, repulsión e incomodidad, es muy sencillo: no la sigan. Los únicos afectados son ustedes (...) Y si están muy preocupados por mi carrera, pues consíganme más contratos”, agregó.

De igual manera, Angélica Blandón se refirió a las burlas hacia su edad y advirtió que, contrario a muchas otras personas, se siente en uno de sus mejores momentos.

“Sin importar la edad que tenga, mi autoestima es mucho mejor al que tenía a los 20 años. Me gusta más mi cuerpo, como quiera que esté ¡Me gusta mucho más! Esto es lo único que he tratado de expresar en estas redes: la felicidad y la conformidad que tengo hoy por hoy conmigo misma (...) Me siento bella, y espero sentirme más bella a los 50 y a los 60 y a los 70 y a los 80, porque yo sí quiero ser una vieja recochera y feliz”, concluyó.