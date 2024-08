Ángela Aguilar tenía a Nodal de fondo de pantalla antes de ser novios. Hay pruebas

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el pasado 24 de julio, dos meses después de haber hecho oficial su relación sentimental. El romance de los intérpretes de Dime cómo quieres se ha visto envuelto en una polémica porque Nodal era pareja de Cazzu, con quien tuvo a Inti, su primogénita.

Según se ha rumorado, el cantante de Botella tras botella le habría sido infiel a Cazzu desde el 2023 con la hija de Pepe Aguilar. No obstante, esa información aún no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los implicados. Lo que sí es cierto, es que los nuevos esposos afirmaron que su historia de amor no comenzó ahora, sino que viene de mucho tiempo antes.

Nodal y Ángela Aguilar. Fotografía por: Instagram captura

¿Desde cuándo Ángela Aguilar y Christian Nodal son pareja?

Esa es la pregunta que se hacen muchos internautas, quienes afirman que no coinciden las fechas desde que hicieron pública su relación y el momento en el que Nodal terminó con Cazzu.

Al parecer, Cazzu se habría dado cuenta que el padre de su hija le era infiel, por lo que decidieron tomar caminos separados. Al parecer, Ángela siempre estuvo enamorada de Christian hasta que, finalmente, logró estar con él; de hecho, se rumora que estarían esperando su primer bebé.

Ahora, en redes sociales es tendencia una fotografía que sería la “prueba reina” que los cantantes regionales mexicanos estaban juntos desde el año pasado. En la imagen aparece la hija de Pepe Aguilar posando con un fanático. El detalle que llamó la atención de los internautas fue que, en una de sus manos, tiene su celular donde se observa la pantalla.

En la imagen de fondo de bloqueo se aprecia lo que sería, al parecer, la silueta de Nodal. Aunque se desconoce si realmente el de la foto es él, en redes sociales han surgido un sinnúmero de comentarios y especulaciones al respecto.

“No es obsesión de ella que está loca por él, más obsesionados son los del chisme que voltearon el teléfono y hasta zoom para ver que si era Nodal”, “ninguna relación comienza de un día para otro, esa gente ya venía con lo suyo”, “creo que está chamaca se obsesionó tanto con Nodal que lo persiguió hasta que consiguió estar con él. Eso no es amor”, “Ángela asegurándose de presionar el botón que ilumina la pantalla para ver si Cazzu agarraba la onda, quizá haya más fotos de este estilo por todo Internet”.

Christian Nodal le dedicó canción a Pepe Aguilar, su suegro

En medio de su romántica luna de miel, Nodal publicó una serie de fotografías, las cuales acompañó con una particular canción. Según los internautas, podría tratarse de una indirecta para Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, sus suegros.

El tema se llama San Lucas, en cuya letra dice: “Dile ya a tus papás que no vas a regresar, te vas con un loco que no te para de amar, a vivir salvajes, libres, libres allá en San Lucas; tus ojos brillan más que la luna, sol y mar”.