Ángela Aguilar mostró su cuerpo al natural en bikini e impactó las redes

Antes de confirmarse su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar era admirada por miles de seguidores en Latinoamérica gracias a su talento musical. Sin embargo, desde que está con el intérprete de Adiós amor han sido más los malos comentarios que ha recibido por, supuestamente, haberse metido en la relación que él tenía con Cazzu, una reconocida cantante argentina.

Te puede interesar: ¿Nodal le mintió a Cazzu para estar con Ángela Aguilar? Video revela la verdad

¿Ángela Aguilar se pone rellenos en su cuerpo?

Además de ser criticada por su romance con Nodal, la artista, hija de Pepe Aguilar, también ha sido cuestionada sobre su cuerpo. En redes sociales los internautas han hecho comparaciones de varios momentos de la artista donde se evidencia un cambio en su cuerpo.

xxx Fotografía por: Getty Images

En algunas ocasiones se ha mostrado con pantalones de cuero y corsé ceñidos al cuerpo que le destacan sus caderas anchas y una pequeña cintura; sin embargo, otras veces ha sido captada por los paparazzis más delgada y con menos curvas, generando dudas de si, en realidad, utiliza rellenos para verse más voluptuosa.

“Qué pasó con las super caderas de ella”, “¿y las caderoras que tenía?”, “¿y las caderas dónde quedaron hermosa?”, “qué inseguridad, le robaron las curvas”, “¿y las caderotas y piernotas de Ángela?”, “se le quedaron las caderas en casa”, “se pone rellenos”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Foto de Ángela Aguilar en bikini

En los últimos días, se viralizó una foto en las diferentes redes sociales donde se observa a Ángela Aguilar en traje de baño de dos piezas. Lo que llamó la atención de los cibernautas es que la hija de Pepe Aguilar presume orgullosa su cuerpo y sus curvas.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. “No tiene mal cuerpo… nada del otro mundo, yo la veo niñita, pero con mucho veneno”, “el cuerpazo, así critiquen que usa espuma, muy bella”, “en realidad no es del Nodal, ese cuerpo es de ella”, “bellísima es Ángela”, “es muy linda”, “las esponjas se ven es parada de espalda sentada cualquiera tiene caderas”, “y ustedes diciéndonos la niña no tiene caderas”.

Ángela Aguilar llega a Bogotá

En medio de la polémica por su romance con Nodal, se confirmó la llegada de la familia Aguilar a la capital del país. Pepe, junto a sus hijos Leonardo y Ángela ofrecerán un concierto el 25 de octubre de este año en el Movistar Arena, en Bogotá y muchos se preguntan su Nodal los acompañará.

Por ahora, se desconocen más detalles. Los precios de las boleterías oscilan entre los 112 y los 850 mil pesos.