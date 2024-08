Ángela Aguilar grabó momento íntimo con Christian Nodal. Video es viral

La relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha dividido opiniones en redes sociales y medios de comunicación. Los artistas de música regional mexicana sorprendieron al mundo de la farándula al anunciar su noviazgo y semanas después se casaron en una ceremonia íntima que contó con sus seres queridos más cercanos.

Los intérpretes de Dime cómo quieres han sido fuertemente criticados porque Nodal sostenía un romance con Cazzu, la madre de Inti, su hija. Según se ha rumorado en redes sociales, él habría comenzado su relación sentimental con la hija de Pepe Aguilar, cuando todavía estaba con la argentina.

Luna de miel de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Luego de su polémico matrimonio, los artistas se fueron para Los Cabos, en Baja California Sur, para disfrutar de su luna de miel. En redes sociales compartieron varias fotografías presumiendo su amor, al borde de un yate.

Aunque han recibido malos comentarios y hasta insultos, los cantantes han preferido guardar silencio y hacer caso omiso, y dedicarse a disfrutar de las mieles del amor.

Video de Ángela Aguilar y Christian Nodal

En las últimas horas, ha circulado un video en redes sociales de un momento íntimo de los cantantes. En las imágenes aparecen muy cariñosos, dándose besos y abrazándose.

En las últimas horas, ha circulado un video en redes sociales de un momento íntimo de los cantantes. En las imágenes aparecen muy cariñosos, dándose besos y abrazándose.

Aunque el video dura solo un par de segundos, se escucha decir a Ángela muy enamorada: "su carita", mientras lo toma con una mano. Los comentarios en redes no se han hecho esperar, con reacciones mixtas de los usuarios.