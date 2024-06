¿Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal? Rumores toman fuerza por esta razón

Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de un romance que ha desatado fuertes críticas, una gran cantidad de rumores y especulaciones surgen alrededor de su relación. Por ejemplo, un conocido programa de entretenimiento dio a conocer la razón por la que, supuestamente, la pareja estaría formalizando su unión con tanto afán.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación a la revista HOLA!. Fotografía por: Archivo Particular

¿Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal?

De acuerdo con Lo sé todo, programa de entretenimiento del Canal 1, Ángela estaría esperando un hijo de su nuevo novio, razón por la cual Pepe Aguilar, su padre, les habría pedido que hicieran público su romance.

Como prueba de lo anterior, el magacín compartió varias imágenes de lo que, según ellos, es la naciente pancita de Ángela Aguilar.

“Cómo les parece que un flecho del país manito y un amigo cercano a Ángela Aguilar, no cualquiera ¡Un amigo muy cercano!, se le soltó la lengua y la puso en evidencia. Dijo el siguiente comentario: ‘Sé de una bomba de Ángela que va a explotar en tan solo unos meses’. Y si usted hila fino, como nosotros, cuando alguien dice que explotará una bomba en unos meses se refiere a un embarazo”, agregó el presentador Ariel Osorio.

La advertencia del papá de Ángela Aguilar a los novios de sus hijas

Teniendo en cuenta toda la polémica que ha generado el romance entre los artistas mexicanos, los internautas revivieron una entrevista en la que Pepe Aguilar, padre de Ángela, habló hace tiempo sobre su hija y sus relaciones amorosas. Sin embargo, sobre todo destacó la advertencia que, según el famoso cantante, le hizo a un exnovio de la joven artista y por la cual nunca volvió a verlo.

“No nada más soy un cantante de ranchera, me conocen más allá de eso, entonces, no quiere decir que sea mafioso, pero sí me puedo defender y bien. Entonces es como: ‘Tú sabes quien soy, no la riegues, no lastimes’. Nada más se lo he dicho a una sola persona, y ya se fue y no volvió”, dijo en una entrevista con Pedro Prieto el intérprete de Por mujeres como tú y Prometiste.