¿Andy Rivera volvió con su ex Danniela Duque? Esta foto emocionó a los internautas

Aunque la relación sentimental más comentada de Andy Rivera ha sido la que sostuvo con Lina Tejeiro, algunos usuarios de internet desconocen quién es la otra mujer con la que estuvo antes de la actriz y de la que también estuvo muy enamorado.

La actriz y el cantante fueron novios durante varios años. Fotografía por: Instagram

¿Cuánto duró Andy Rivera con su exnovia Danniela Duque?

El hijo de Jhonny Rivera sostuvo un romance con la generadora de contenido Danniela Duque durante casi cinco años, dato que muy pocos sabían pues algunos pensaban que solo habían tenido una relación fugaz. “¿Nunca tuviste una relación estable con el papá de tu hija?”, le preguntaron en redes a la modelo, a lo que ella respondió: “Lo aclaro porque hay veces me siento mal porque pensarán, ‘esta fue de una noche, quedó en embarazo de una noche loca’, no, nosotros duramos casi cinco años. Fue un proceso bien complicado, durito, porque yo fui su primera novia, él fue mi primer novio. Fue complicado, pero bonito, aprendimos full”.

¿Por qué Andy Rivera y su exnovia Danniela Duque aparecieron juntos?

El pasado 3 de junio, Hellen, la hija de Andy Rivera y Danniela Duque cumplió 10 años. En redes sociales, el ex de Lina Tejeiro publicó unas imágenes festejando esa fecha especial con la niña.

En su perfil de Instagram donde tiene 5,9 millones de seguidores, escribió: “Hellen siempre ha sido motivo de unión ❤️, siempre ella hace que el mundo se vuelva amor alrededor de nosotros. Te amamos. Felices 10 años vida mía”.

En el reel de fotos aparecen sus padres Jhonny Rivera y Luz Mery Galeano; pero lo que más llamó la atención fue que en una imagen aparece junto a la niña y a su ex Danniela Duque, muy junticos, dándole un beso a la cumpleañera, como toda una familia.

Los internautas no pasaron desapercibida esa imagen e inmediatamente comenzaron a comentarla, algunos afirmando que se ven juntos como pareja y admirando la relación que tienen por el bienestar de la niña. “Así debe ser siempre. Los hijos son punto aparte y no tienen por qué vivir con los papás en guerra”, “aplaudo esta actitud de los papás de Hellen”, “qué bacano que ella pueda disfrutar de los dos, no de cada uno por su lado”, “hermosos, qué nivel de madurez”, “qué bonito ver padres y abuelos compartiendo y celebrando la vida sin importar el pasado”, “espero algún día poder llegar a ese grado de madurez con el papá de mis hijos”.