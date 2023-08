¿Andy Rivera se volvió a enamorar? Esta reflexión en redes enciende los rumores

Un mensaje en la cuenta de Twitter de Andy Rivera hizo que se encendieran los rumores acerca de que el cantante estaría enamorado nuevamente. En la red social mencionada, el intérprete de Mi decisión, lanzó una pregunta a sus seguidores acerca de temas amorosos, asunto que generó dudas acerca de su actual estado sentimental.

No se ha confirmado que Rivera tenga una nueva relación. Las conclusiones de sus seguidores surgen a causa de lo que ha venido publicando en redes sociales Fotografía por: Instagram

También puedes leer: Nanis Ochoa: quién es, edad, esposo y más de la nueva presentadora de ‘Lo sé todo’

Esto dijo Andy Rivera sobre volver a enamorarse

“¿Uno se puede enamorar más de una vez en la vida? digo ¿con la misma intensidad?”, detalló el cantante detrás de temas como Te pintaron pajaritos. El hijo de Jhonny Rivera tuvo una sonada relación con la actriz colombiana Lina Tejeiro, con quien estuvo de novio durante casi una década. Aunque la relación terminó en el 2018, a ambos se les sigue relacionando.

“No fue fácil, tuve que ir a terapia porque llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos. Nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos (...) Nuestra relación acabó por varios motivos, falta de interés, compromiso, tiempo, entre otros. También las agendas y el trabajo de cada uno impedían que realmente estuviéramos juntos y eso generaba mucho dolor y desde ahí tuve que ir a terapia”, expresó Lina Tejeiro en medio de una entrevista con Omar Vásquez, reconocido en internet por su personaje de Diva Rebeca.

En julio de este año surgieron rumores de un supuesto nuevo romance por parte de Andy Rivera. En aquel entonces subió una fotografía en la que se veía a una misteriosa mujer durmiendo mientras él le sostenía su mano. “Ver dormir a la persona que te gusta al lado tuyo como despreocupada de todo es lo más chimba”, redactó Rivera.

Lina Tejeiro, por aquellos mismos días, le recalcó a sus seguidores que era necesario que pasaran la página, así como ella y Andy lo habían hecho, pues, a pesar de la confirmación de la ruptura, le siguen preguntando por su antigua relación.

“Hace parte del pasado hace mucho tiempo, hace parte de mi vida porque obviamente es una persona que hizo parte de mi vida, pero ya es hora de pasar la página y de innovar y ser más creativos con las preguntas”, insistió Tejeiro a través de las historias de su cuenta de Instagram.

La recuperación de Andy Rivera

En las últimas semanas, Andy estuvo en medio de la conversación de sus seguidores luego de que se anunciara que estaba presentando afectaciones en su salud.

Te puede interesar: Murió expresentador de ‘El precio es correcto’: así lo despidieron sus compañeros

El 7 de agosto, Jhonny Rivera habló sobre la salud de su hijo. “Mi gente acabo de llegar aquí a Santander de Quilichao. Bueno, he estado un poquito aburrido porque Andy está muy enfermo, desde ayer está hospitalizado. No les había contado porque él es el que les ha estado informando sobre el tema de salud, pero me tienen aquí loco, pues de todos todas partes queriendo saber de él y yo he podido esperar a que yo llegue mañana y les cuento o les contamos”.

Tan solo días después, el mismo Andy anunció que ya le habían dado de alta del hospital. “Nunca pensé en mi vida tener que atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy atravesando, Gracias a Dios por fin regresé a casa, la extrañé demasiado y a mis peludos también”, dijo.

“Muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores. He ido entendiendo que no soy mi profesión, no solo soy artista y ya, hoy entiendo que, si mañana se acabara mi voz, todavía tengo mi alma, mi ser y corazón, para ser un gran ser humano que es lo realmente importante y lo que más aspiro ser (...) hoy entiendo a todo el que esté sintiendo depresión, sea rico, joven, viejo, de Rusia o mi vecino, pero somos más que esa sensación de frustración”, concluyó.