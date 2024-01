Andy Rivera se retira de las redes. Esta la razón de su despedida

En agosto del 2023, Andy Rivera generó preocupación en sus seguidores tras compartir una imagen de él mismo internado en un hospital. El cantante de temas como Te pintaron pajaritos y Espina de rosa anunció, por aquellos días, que se encontraba en proceso de recuperación, pues había caído en un fuerte cuadro depresivo.

El artista mantuvo a sus fanáticos lo más enterados posibles de su tratamiento y de sus avances de salud mental, incluso, para comenzar el 2024, hizo la promesa de trabajar fuerte para mejorar su estilo de vida y fortalecer sus habilidades en lo que respecta a su carrera profesional.

“Declaro y decreto que este año recuperaré por completo mi salud física y mental, que abriré mi corazón y mi mente a nuevas personas, nuevos retos y experiencias, esta vez le daré la espalda a la crítica, a la inseguridad y dejaré que el instinto me guíe. Decreto que este será el año en el que por primera vez apostaré por mí, confiaré en mis capacidades y mis dones, esta vez creeré en que puedo llevarme tan lejos como lo he soñado. Siempre decreto que volveré a sentirme unido a Dios, a mi gente, a ustedes y a mi música. Este año no estoy para guardarme nada, voy a dejarlo todo en la arena, sudor, sangre y lágrimas”, redactó en una publicación hecha en su cuenta de Instagram el 7 de enero pasado.

¿Por qué Andy Rivera estará lejos de las redes sociales?

Ahora, tras pocas semanas de esa publicación, el hijo de Jhonny Rivera habló de las razones por las cuáles se encuentra alejado de sus redes sociales. Detalló que se trata de un tema de autocuidado, pero que no se irá para siempre y que piensa mucho en sus seguidores.

“Este año me propuse no estar hablándoles tanto de mis dificultades sobre mis procesos de salud, no estar en esa victimización todo el tiempo. Por esa razón he estado un poquito alejado de las redes porque estoy sacando adelante un par de temas de la columna, últimos detalles para no tener que medicarme para la salud mental, así que pronto voy a estar lleno de energía, trasmitiéndoles fuerzas, valentía, coraje y ganas de comerme el mundo. Nunca los olvido y siempre estoy pensándolos. Los amo y quiero ser fuente de inspiración para ustedes”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.