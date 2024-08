Andy Rivera recuperado, contó que dejó las pastillas para la depresión

Andy Rivera, el primogénito del cantante popular Jhonny Rivera, ha sabido forjarse una carrera musical independiente del nombre de su padre. De hecho, optó por interpretar un género distinto al del intérprete de El intenso y Siga bebiendo y escogió el urbano.

El cantante de 29 años vive, sin duda, un momento brillante, sin embargo ha aceptado que lleva un tiempo conflictuado emocionalmente, y superar este periodo de su vida ha demandado que ponga en primer lugar su salud mental, recurriendo no solo a los profesionales, sino a las herramientas personales e incluso a su fe.

En las últimas horas, Andy sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que sus conflictos en este sentido, ya son prueba superada. “Yo sabía que el sol iba a volver a salir, Dios siempre me dijo que algún día dejaría de depender de las pastillas, mi fe me sostuvo durante 3 largos años de sentirme debajo de la tormenta, después de cirugías, hospitales y no salir de casa, hoy vuelvo a disfrutar el sol, la música, mi familia, mis amigos…”, escribió el intérprete de temas como Te pintaron pajaritos y La oficial, dejando claro que fueron años lidiando con este peso.

Más adelante el ex de Lina Tejeiro confirmó que está en equilibrio completo: “Hoy mi mente, mi alma y mi cuerpo vuelven a ser uno solo”.

Andy Rivera agradeció a quienes permanecieron a su lado en los momentos difíciles. Fotografía por: INSTAGRAM

Andy Rivera asegura que la música y sus seguidores lo salvaron

Rivera, quien ya había revelado en varias entrevistas su lucha contra la depresión, indicó que tuvo que detener un poco su carrera para ocuparse de su tratamiento, lo cual le significó cierta frustración, pues siempre había priorizado su camino en la música. Hoy, el cantante comparte historias donde se ve que está enfocado en su cuidado personal y muy ilusionado con su más reciente lanzamiento.

“Hace dos años, que por salud me vi obligado a bajar el ritmo en el que venía, fue algo muy frustrante para mí. Sentía que por lo que había luchado y trabajado tanto, se me iría de las manos”, expresó el artista en redes sobre el proceso que recordó.

“Me siento mejora anímicamente, mi salud está mejorando increíblemente, tengo muchas ganas de vivir y de luchar”, mencionó el cantante, que señaló la música como su salvadora. “Ustedes y la música me han salvado más de una vez”.

“Muchos se fueron, pocos se quedaron. Muchos no me entendieron, muchos otros me abrazaron”, reveló en sus redes el cantante urbano, dejando ver que contó con ayuda.

En sus palabras finales, agradeció a su público su logro personal y el interés de muchos: “En resumen, ya libre de medicamentos, libre del peso que cargaba, quiero darles gracias, gracias por seguir aquí”.

¿Qué dijo Jhonny Rivera de la recuperación de su hijo?

Por su parte, Jhonny Rivera, padre del artista, se mostró optimista y envió un emotivo mensaje a su hijo. “Después de la tormenta siempre viene la calma, pero hoy quedan muchas enseñanzas, de cada obstáculo aprendimos, y eso nos hace más fuertes cada día, muchísima gente está viviendo situaciones similares y esto puede servir de luz y esperanza, jamás se puede tirar la toalla”, escribió como respuesta al post de Andy.