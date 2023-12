Andy Rivera contó cómo avanza su lucha contra la depresión: “Estoy como reseteado”

Desde agosto pasado, Andy Rivera ha librado una dura batalla en contra de la depresión, enfermedad que lo aqueja desde hace años, pero cuyas consecuencias fueron mucho más notorias en los últimos meses. Por esta razón ingresó a una clínica de reposo y se puso en tratamiento profesional.

Andy Rivera causó alegría entre sus seguidores con un nuevo reporte de salud Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

¿Cómo sigue Andy Rivera de su salud mental?

Cuatro meses después de salir del centro médico, donde estuvo internado por una semana, reapareció en redes sociales y le contó a su numerosa comunidad de fanáticos cuál ha sido el avance después de todo este tiempo.

“La verdad estoy muchísimo mejor. En cuanto a medicación, ya estoy tomando mucho menos, ya estoy tomando muy poquita. O sea, yo me imagino ese día en el que ya no tenga que tomar una sola pastilla, estoy trabajando muy duro para eso. Pero sí, estoy mucho mejor en comparación con un año, dos años”, comentó el reguetonero.

Por último, Andy Rivera aprovechó para contar que al dedicar tanto tiempo a sí mismo, así como a quedarse en casa con los suyos, ha olvidado hacer algunas cosas: “En estos momentos siento que estoy como reseteado. Tengo que volver a aprender a vivir una vida normal porque me convertí en una persona que se mantiene muy encerrada y no sale de la casa”.

La sentida reflexión de Andy Rivera sobre la depresión

Días después de dejar el hospital, el pereirano de 29 años compartió con sus seguidores unas emotivas palabras con las que desnudó su lucha contra la depresión y mostró su sensibilidad.

“Nunca pensé atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy atravesando ¡Gracias a Dios por fin regresé a casa!, la extrañé mucho y a mis peludos también. Siempre me ha gustado darle una explicación a todo y no poder comprender muy bien lo que me pasa ha sido algo que me frustra (...) Adormecer el dolor por un tiempo lo empeorará cuando finalmente lo sientas”, comentó.

Posteriormente, el intérprete de Te pintaron pajaritos advirtió que el reposo mental le han servido para reflexionar bastante sobre su profesión y las prioridades que ha tenido a lo largo de estos años.

“He ido entendiendo que no soy mi profesión ¡No solo soy artista y ya! Hoy entiendo que si mañana se acabara mi voz todavía tengo alma, ser y corazón (...) Solo quiero hacer lo que me gusta con amor, sin presión y jamás olvidar quien soy. Gracias a todos los que, con amor y comprensión, me han escrito mensajes llenos de cariño y empatía. Los amo, les envío mucho amor y fuerza para cualquier dificultad que estén atravesando. Estamos diseñados para adaptarnos, para enfrentar los retos, los problemas y salir de allí victoriosos a recibir nuevas oportunidades”, concluyó Andy Rivera en aquella ocasión.