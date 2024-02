Andrés Parra reveló la verdadera razón de su separación de Diana Cáliz

Hace casi un año, el mundo de la farándula en Colombia conoció la separación del actor Andrés Parra y Diana Cáliz. En medio de una entrevista con su colega Santiago Alarcón para la plataforma Spotify, el protagonista de Escobar, el patrón del mal, contó en ese momento que, aunque no lo habían hecho público antes, llevaban varios meses separados. “Es que a mí me parece medio ñero salir con un post en redes. No hubo una publicación oficial, hoy lo estamos haciendo oficial”.

Actor colombiano, protagonista de la serie "Escobar, el Patrón del mal", del canal Caracol. Fotografía por: David Campuzano

¿Por qué Andrés Parra se separó de su esposa Diana Cáliz?

Aunque el actor suele ser muy reservado con sus asuntos personales, en algunas ocasiones ha abierto su corazón para expresar lo que sintió en medio de su divorcio.

Sin embargo, en las últimas horas se volvió tendencia la entrevista que Parra le concedió a Alejandro Riaño para su programa de ‘Juanpis González’. Allí, el comediante le preguntó directamente sobre su separación.

“A veces el divorcio es un acto de amor propio. Los hijos duelen como una hijue… Lo sé. Duelen profundamente. Pero al final te lo van a agradecer. Créeme. Te verán amar la vida nuevamente, y eso, amiga, no tiene precio”, dijo el reconocido actor.

De acuerdo con sus declaraciones, en medio del proceso intentaron buscar ayuda para recuperar su relación, pero finalmente, concluyeron que lo mejor era tomar caminos separados. “Nos mamamos los dos. Sabe qué fue lo bonito que nos hicimos cargo, habíamos ido a terapia y hubo un acompañamiento”.

Entre otras cosas, Andrés Parra resaltó la importancia de pensar en la felicidad de las dos personas, solo por su bien, sino también por el de los hijos. “Nosotros con Diana somos sobrevivientes, desde ese invento ‘culísimo’ del compromiso. Yo estoy emputado con la gente que se resignó a la infelicidad. Sí salen flores después de ese desierto que hay que cruzar. Si usted se da cuenta de eso, sálgase de eso ya”, contó.

¿Quién es Diana Cáliz, exesposa de Andrés Parra?

En el 2014, el actor contrajo nupcias con Diana Cáliz, una Comunicadora Social, con quien duró más de 8 años. El actor la describía como “una persona con ganas de aprender, crecer y superarse a todos los niveles”. Actualmente, Diana se dio una nueva oportunidad en el amor con otra persona.