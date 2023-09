Andrés Cepeda desató burlas tras exponer escandalosa infidelidad en redes sociales

Andrés Cepeda es uno de los cantantes colombianos con mayor reconocimiento en territorio nacional e internacional, entre otras cosas, por canciones como Día tras día, Embrujo, Te voy a amar y Lo mejor que hay en mi vida.

Gracias a la fama que rodea al artista bogotano, nominado a los Grammy Latino 2023, es normal ver su nombre entre las tendencias principales de algunas redes sociales y plataformas musicales. Sin embargo, en horas recientes ha sido tema de conversación entre la comunidad internauta por una curiosa razón.

Resulta que Andrés Cepeda es protagonista de un video que se ha vuelto viral en Twitter y Tiktok, pues lo grabó para alguien que le pide perdón a su pareja por haberle sido infiel.

¿Qué pasó con Andrés Cepeda?

El artista de 50 años, como muchas otras celebridades, vende saludos personalizados a través de varias plataformas. Entre las solicitudes más comunes que suele recibir, están aquellas en las que le piden mensajes de cumpleaños para seres queridos o videos para sus más fieles fanáticos.

No obstante, recientemente le pagaron por grabar algo bastante particular: unas disculpas a nombre de Camilo, un seguidor suyo que le fue infiel a Andrea, su pareja.

Según contó el propio Andrés Cepeda, este joven traicionó a su novia con la mejor amiga. “Estoy aquí de parte de Camilo, tu exnovio, quien me contó que cometió un error muy grave... una traición por la que está muy arrepentido. Te mandó a decir que nunca más se va a meter con ninguna otra de tus amigas, mucho menos con tu mejor amiga”, dijo el músico, quien estuvo a punto de reírse y, para disimularlo, se rascó la frente.

“Me pidió también que yo mismo te dijera que, por favor, le des una segunda oportunidad. Además, quiere que te cante esta canción y tú, si quieres, lo perdonas”, agregó, antes de interpretar Te voy a amar.

Reacciones al video de Andrés Cepeda

El particular video del entrenador de La Voz Colombia no tardo en ser replicado en Twitter y TikTok, donde una gran cantidad de personas hicieron memes, burlas y otro tipo de comentarios.

“Andrés es cantante, no mago, como para que le pidan tremendas cosas”, “me parece buen método para pedir disculpas, pero Andrea, no caigas ahí de nuevo porque ni Andrés se creyó esas disculpas”, “pobre Cepeda tener que ponerse en esas cosas” y “me he reído mucho con ese video hoy”, fueron algunos de los mensajes que suscitó la grabación.