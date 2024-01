Andrés Cepeda, de ‘La Voz Kids’, reveló por qué sufrió de ‘bullying’ siendo niño

La Voz Kids se ha convertido en uno de los programas favoritos de los televidentes colombianos desde su primera temporada, lanzada en el 2014. Esa edición, que tuvo como ganadora a la joven Ivanna García, dio paso a centenares de niños más que buscaron quedarse con un espacio dentro de la competencia en las siguientes versiones del concurso de talentos musicales del canal Caracol.

En la actualidad, el programa se encuentra al aire y cuenta con la participación de los músicos Andrés Cepeda, Aleks Syntek y Greeicy Rendón como entrenadores. Para el momento, el formato está en la etapa de audiciones a ciegas, en la que niños de diferentes partes del país tratan de convencer a los coaches de girar sus sillas.

Andrés Cepeda confesó que le hacían ‘bullying’ en el colegio

En medio de las pruebas que han presentado los primeros concursantes, los artistas que lideran cada equipo, y los televidentes del programa, han escuchado, además de sus voces, sus conmovedoras historias. Recientemente, un pequeño llamado Fabián Alejandro Rodríguez interpretó el tema Es mi niña bonita y dejó a su paso una importante reflexión a los demás niños.

Según contó, a causa de su apariencia física, fue víctima de burlas y ataques, por lo que desea que ese tipo de situaciones dejen de suceder. “Yo me miré a un espejo primero y dije: ‘no, yo soy como soy. A mí me gusta como soy y si las personas me quieren criticar, pues no me importa’”, mencionó al decir que lo único que le interesa en la actualidad es su propia opinión.

Tras sus palabras, fue aplaudido por el público y por los entrenadores, y recibió palabras de aliento por parte de algunos de ellos. Mientras que la caleña le aseguró al niño que es un ser único y especial, el bogotano que hace parte del panel de jurados contó que él también fue víctima de matoneo cuando era niño.

¿Por qué le hacían ‘bullying’ a Andrés Cepeda?

De acuerdo con lo que comentó el interprete de Día tras día, solía ser molestado en el colegio, no solo por su apellido, sino también por su forma de hablar. “Cuando yo estaba en el colegio, además de que mi apellido es Cepeda y tenían mucho por dónde montármela (...) era tartamudo, me costaba muchísimo trabajo hablar y por ahí me cogían y me acababan”, sentenció.

El bogotano relató que para superar el tema, además de tratar sus problemas de habla, comenzó a aceptarse tal cual es, por lo que comenzaron a importarle poco las burlas en su contra.