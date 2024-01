Andrés Cepeda, de ‘La Voz Kids’, contó cuál era su apodo de niño

La Voz Kids es, en la actualidad, uno de los programas más vistos del canal Caracol. El concurso de talentos musicales, que tiene como entrenadores a Andrés Cepeda, Aleks Syntek y Greeicy Rendón, está dándole la oportunidad a decenas de niños de mostrar su talento para el canto en televisión nacional.

Además de escuchar las voces de varios menores, los televidentes y los tres músicos, encargados de escoger a los mejores concursantes, se han divertido y conmovido al oír las historias de vida de los chicos y chicas que han llegado hasta el escenario del formato presentado por Iván Lalinde y Laura Tobón.

El divertido apodo de Andrés Cepeda

En una de las más recientes emisiones del programa, Andrés Cepeda reveló, gracias a la pregunta de una de las participantes, la forma en la que se referían a él cuando era mucho más joven. Fue Sara Camila Matos, una de las aspirantes de la competencia, quien, después de interpretar Titanium de Sia y David Guetta, le preguntó a los entrenadores si sus familias o amigos les tenían apodos.

Para comenzar la conversación, ella misma reveló que, al llamarse Camila, le suelen decir ‘Cami’ o ‘Mila’.

El primero en hablar fue el interprete de Tengo ganas, quien contó que de niño solían decirle ‘tostao’. Según el bogotano, el sobrenombre surgió por su personalidad tan extrovertida y traviesa.

“A mí en el colegio me decían, de hecho todavía me dicen, como le dicen al perro de Greeicy (Tostao) (...) porque cuando chiquito era un poquito inquieto, un poquito necio, como si tuviera los cables tostaos, entonces, me decían así. Por eso me sorprendió tanto, me encantó tanto, que trajeras al perrito”, comentó Cepeda, en medio de risas, mientras se refería a Rendón.

A Greeicy Rendón le avergonzaba su segundo nombre cuando era niña

La siguiente en referirse a su apodo fue la cantante caleña, quien aseguró que su segundo nombre es Yeliana. Destacó que, aunque suelen decirle Greeicy, su familia se refiere a ella, desde que era una niña, como ‘Yeli’. “Cuando estaba más pequeña, la verdad, honestamente, y aceptó que era una tontería, me avergonzaba mucho de mi segundo nombre, no sé por qué, no me gustaba el Yeliana”, confesó.

El músico mexicano, por su parte, decidió hacer una imitación de Kiko, legendario personaje de la seria El Chavo del 8, y aseguró que de niño solían decirle: “ya cállate, cállate, que me desesperas”. “Es que hablaba hasta por debajo de los codos”, resaltó y concluyó el productor musical.

La concursante, luego de generar la divertida conversación, ingresó al equipo de Aleks Syntek, quien fue le único entrenador que giró su silla al escucharla cantar.