Andreina Solórzano de ‘Noticias Caracol’ está embarazada: “llevo 4 meses llorando”

La reconocida periodista venezolana, Andreina Solórzano, ha cautivado a la audiencia colombiana con su profesionalismo y carisma en Noticias Caracol. Desde el 2009 está radicada en Colombia y, desde entonces, se ha convertido en una de las caras principales de las noticias.

Andreina Solórzano está embarazada

En las últimas horas, la comunicadora confirmó en su cuenta de Instagram donde tiene 104 mil seguidores, que está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida: ¡está embarazada!

Fue a través de una emotiva publicación que compartió la maravillosa noticia con sus miles de seguidores. Allí, la presentadora venezolana presumió su barriguita de embarazo y expresó con total felicidad que tiene cuatro meses de gestación.

“Tengo ya casi 4 meses llorando a diario de alegría... Después de varios años anhelándote, finalmente está aquí mi pedacito de cielo, de amor y de vida. Era a tu tiempo y al tiempo de Dios, lo sé mi amor. Hoy mi corazón está repleto de sentimientos de gratitud e ilusión por lo que viene. Tu papá y yo hablamos de ti y te soñamos, a diario”, dice una parte del post que ya cuenta con más de 3 mil likes. mil likes.

Para Andreina y su esposo, este embarazo representa la realización de un sueño largamente anhelado. “También les hablamos a tus hermanitos de otra especie 🐕 🐈, para que también ellos se preparen para tu llegada. Me has copado de sensaciones intensas, no has llegado y ya mis prioridades cambiaron y veo la vida distinta. He recordado mucho una carta que me escribió tu abuela cuando era niña donde me contaba que cuando estaba embarazada de mí se sentía como la única embarazada de la tierra, decía que era como un gran globo rojo caminando por la ciudad, llenito de amor y alegría. Y la entiendo. Así me siento yo… Excepcional, única, como si nunca a nadie esto le hubiera pasado. Así de especial estoy viviendo tu existencia en mí. ¡Bienvenido Leo!”.

Un nuevo capítulo en la vida de Andreina Solórzano

Sin duda, la llegada de este nuevo miembro a la familia marcará un nuevo capítulo en la vida de Andreina. La periodista, quien se caracteriza por su profesionalismo, entrega y calidez humana, se prepara ahora para recibir a su bebé con el corazón lleno de amor e ilusión.

Sus seguidores le han dejado múltiples mensajes felicitándola por la gran noticia: “Bienvenidoooo el ahijado. Es un regalo de Dios. Estamos felices con esta noticia… Los queremos”, le escribió Jorge Alfredo Vargas, su amigo y colega.

De igual manera, le escribieron: “Andre que emoción! Muchas bendiciones para Leo y para toda la familia”, “Bendiciones mujer hermosa y valiosa. Mereces el cielo, eres una mujer muy valiente e inteligente”, “Qué hermosura. Se merecen, lo merecen”.