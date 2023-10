Andrea Valdiri y Felipe Saruma vivieron amarga experiencia en Migración: “Grosero”

Andrea Valdiri y Felipe Saruma continúan de viaje en la ciudad de Londres, después de los rumores que rodearon su relación durante meses y que señalaban una supuesta separación entre los influenciadores.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la pareja de colombianos en sus vacaciones, pues vivieron una amarga experiencia en la oficina de Migración del aeropuerto Heathrow, apenas llegaron a Reino Unido.

Andrea Valdiri se msotró muy molesta con esta situación de irrespeto y preguntó a sus seguidores si han vivido algo similar Fotografía por: Felipe Saruma

¿Qué pasó con Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

De acuerdo con lo expuesto por la barranquillera a través de su cuenta de Instagram, un funcionario llamado Ramiro Suárez fue bastante grosero con ambos, al parecer, por su procedencia latina.

“Nosotros llevábamos nuestros papeles y todo estaba en regla. Nos tocó con un chico como de 25 años y lo primero que le preguntó Felipe fue si sabía hablar español, pero el tipo, aunque tenía cara y nombre de latino, nunca le contestó”, explicó inicialmente.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando este agente de Migración le pidió a Andrea Valdiri que no lo mirara, pues sentía que le estaban faltando al respeto.

“Como yo no le entendía lo que me decía, porque hablaba muy rápido, entonces me quedé mirándolo fijamente, y el tipo me dijo en español ‘no me mires’; entonces le respondí: ‘Me parece muy atrevido de su parte que me diga eso, pues estamos hablando... estamos teniendo una conversación ¿Qué le miro entonces, los pies? ¿Le parece que por mirarlo le estoy faltando al respeto?’. El tipo, súper prepotente y grosero, no me respondió nada, pero no me la dejé montar tampoco”, concluyó la esposa de Felipe Saruma.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma también tuvieron un pequeño lío en Escocia

Días después de llegar a Londres, los influenciadores decidieron visitar tierras escocesas, donde vistieron trajes típicos de ese país y también probaron la gastronomía. No obstante, cuando el bumangués quiso tomarse una cerveza muy tradicional en ese lugar, no se la vendieron porque pensaron que era menor de edad.

A pesar de los inconvenientes vividos por la diferencia cultural, la pareja de colombianos no ha dejado que su viaje se opaque. Así lo han mostrado a través de varias publicaciones para redes sociales, en las cuales se muestran alegres de conocer nuevos destinos, pues siempre han sido amantes de viajar juntos.

Cabe recordar que en septiembre de 2021, Felipe Saruma se llevó a Andrea Valdiri para Orlando, Florida, y allí le pidió matrimonio. Mientras que en mayo de 2022, para celebrar su luna de miel, emprendieron un recorrido que empezó en Marruecos, al norte de África, y terminó en Dubái, ciudad de los Emiratos Árabes.