¿Andrea Valdiri volvería con Felipe Saruma? Así respondió la influenciadora

Andrea Valdiri volvió a Instagram hace varios días, tras la supuesta suspensión a la que fue sometida su cuenta oficial en esta red social, y su regreso ha dado mucho de qué hablar.

En la tarde del 14 de febrero, por ejemplo, realizó una transmisión en la que sus más curiosos seguidores aprovecharon para hacerle varias preguntas. Una de estas fue sobre Felipe Saruma, su exesposo.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma celebraron su matrimonio el 16 de abril de 2022, y anunciaron públicamente su separación el 23 de noviembre de 2023. Fotografía por: Instagram

¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma se darían una segunda oportunidad?

Una de las dudas más frecuentes en el live de la influenciadora fue: “¿regresarías con uno de tus ex?”. Y aunque muchos esperaban que no dijera nada, aclaró esta situación de una vez por todas, lo que causó sorpresa entre los espectadores.

“No, yo no vuelvo con nadie. A mí no me gusta el caramelo repetido, bebé ¡Qué pena! Tantas personas en el universo para conocer y tú... no, no, no me gusta”, fue la respuesta de la barranquillera de 32 años que le quitó la esperanza a quienes esperaban una reconciliación con Felipe Saruma.

Andrea Valdiri también mencionó que por ahora no le interesa enamorarse, pues está disfrutando de su nueva etapa de soltería.

“¿Que qué pasó con el amor? Yo siento que no quiero nada con el amor, el amor es mi enemigo. Yo siento que el amor es de momentos y me refiero a las parejas (...) Yo no quiero que el amor toque a mi puerta ¡No quiero nada con el amor! ¡Aléjate de mi vida!”, comentó entre risas.

“Yo, de un tiempo para acá, callé muchas cosas porque no quería entrar en polémicas ni nada de eso. Y es que, de todas maneras, siento que uno debe recordar solo lo bonito para no llenarse de odio, rabia o cosas así. De cada persona que se vaya de tu vida recuerda lo bonito y ya, no importa que haya cometido cosas feas. Esa es mi filosofía”, concluyó ‘La Valdiri’.

Andrea Valdiri respondió a los que le dicen que “pasó de moda”

En esta misma transmisión, la creadora de contenido no pasó por alto las críticas que recibió de una detractora, quien fue insistente al comentar que su vigencia como figura de redes sociales había pasado.

“Yo no sé para ti qué es pasar de moda, reina. De verdad, o sea, yo le doy gracias a Dios porque lo tengo todo: unas hijas hermosas, una bella madre, una linda familia y unos amigos hermosos, también. Mi empresa es un espectáculo, así que para facturar llámenme (...) entonces no sé qué es para las personas pasar de moda, no sé si es estar en polémicas todo el tiempo o hablar mi#rd*”, fue la tajante respuesta de Andrea Valdiri a los cuestionamientos en su contra.