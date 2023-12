Andrea Valdiri tiene nuevo admirador: un futbolista del Palmeiras de Brasil

La bailarina Andrea Valdiri se convirtió en una de las solteras más cotizada del país tras confirmar, en noviembre, su separación de Felipe Saruma. Luego de meses de rumores, la barranquillera notificó que su relación con el bumangués había llegado a su fin, pero que seguían siendo amigos y mantenían una buena relación.

La pareja se casó el 16 de abril del 2022 en el Hotel El Prado, de Barranquilla. Todo parecía estable, pero los seguidores comenzaron a sospechar que algo no andaba bien cuando dejaron de subir fotografías juntos y de ser tan activos en redes sociales como solían serlo. Aunque viajaron juntos a Europa, para festejar el cumpleaños de la creadora de contenido, la relación ya estaba fracturada.

Finalmente, el 23 de noviembre, confirmaron que no estarían más juntos. A través de las historias de sus cuentas de Instagram, los generadores de contenido agradecieron a sus seguidores por respetar su determinación y su privacidad.

El nuevo admirador de Andrea Valdiri

En días recientes, un piropo llamó la atención de los seguidores de la influencer de 32 años. El comentario vino de parte de Richard Ríos, futbolista del Palmeiras. En medio de una entrevista, al deportista, de 23 años, le preguntaron quién era la mujer más linda de Colombia, y sin dudarlo, mencionó a ‘la Valdiri’. En la charla también lo interrogaron sobre su estado civil, pero con una sonrisa, prefirió no contestar.

El video se llenó de comentarios de seguidoras del atleta, quienes manifestaron sentir celos de la barranquillera. “Pero porque Andrea Valdiri y no yo”, “tan lindo, ocultando nuestra relación”, “qué ganas de ser Andrea Valdiri”, “dijo Valdiri porque aún no me conoce”, se lee en los mensajes.