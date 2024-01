Andrea Valdiri tendría un nuevo amor. ¿Por qué lo dicen?

En noviembre del 2023 llegó la confirmación que muchos fanáticos de Andrea Valdiri no querían escuchar: su matrimonio con Felipe Saruma había llegado a su fin. Luego de meses de sospechas, la bailarina reveló que desde hacía meses se encontraba separada del creador de contenido, con quien se casó el 16 de abril del 2022 en el Hotel El Prado de Barranquilla.

“Tuve un matrimonio súper lindo con Saru, todas las personas me preguntan, algunos especulan... está mal si uno habla o no habla. Lo que aprendí es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco, es de dos, y las decisiones se toman entre los dos”, dijo la colombiana sobre su divorcio.

La empresaria reveló que, a pesar de que su romance ya no daba para más, seguía siendo amiga de su exesposo, a quien considera como parte de su familia. ‘La Valdiri’ y el bumangués, en la actualidad, se encuentran viviendo por separado, enfocados en sus propios proyectos.

Andrea Valdiri tendría un nuevo amor

Aunque se desconoce si los influencers se encuentran en nuevas relaciones amorosas tras el escandaloso divorcio, últimamente se sospecha que la celebridad de 32 años estaría viviendo un romance. Las conclusiones que hacen sus seguidores surgen por algunas pistas que ha dejado la creadora de contenido en las historias de su cuenta de Instagram. Recientemente a Andrea se le captó disfrutando de una comida con amigos y de una caminata nocturna que acompañó con una romántica canción de una Karol G.

Se trató de Tus gafitas, canción que ‘la bichota’ le dedicó públicamente a su actual novio, el también músico Feid. El apartado que utilizó la influenciadora costeña fue aquel en el que la paisa interpreta: “Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar. Es obvio que me gustas, no lo puedo esconder. Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás. No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”.

Para los fanáticos de la bailarina la canción es una evidente pista de que ‘machi’, como le dicen de cariño, le está dando otra oportunidad al amor, sin embargo, es información que no ha sido confirmada por ella.