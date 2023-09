Andrea Valdiri se fue de viaje sin Felipe Saruma: siguen los rumores de ruptura

Una nueva acción de Andrea Valdiri tiene a sus seguidores especulando acerca del supuesto final de la relación que actualmente sostiene con Felipe Saruma, su esposo. La bailarina avivó los rumores de su presunta separación luego de compartir, en sus redes sociales, imágenes que dan a entender que viajó sin el influencer. Según compartió Stefany Bequis, su compañera de viaje, se encuentran en Los Ángeles, California.

En las historias de su cuenta de Instagram se ve cómo comparte tiempo con Bequi en restaurantes y calles del territorio norteamericano. Así mismo, se les vio a ambas, en un bar, bailando. Valdiri, además, compartió una historia caminando por Los Ángeles y la musicalizó con la canción Borracha, de Ovy On The Drums que dice: “Ahora se la pasa de party con sus todas sus amigas para hacerme enojar. Sube Historia de Instagram, pero a mí no me contesta”.

La letra de la canción no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes especulan sobre la existencia de problemas entre los famosos creadores de contenido.

Contrario a las especulaciones, Andrea Valdiri y Felipe Saruma parecen estar estables, de hecho, el bumangués suele comentar las fotografías de la barranquillera. Recientemente, la influenciadora de 32 años publicó unas imágenes de su celebración de Amor y Amistad. Aunque Saruma no aparecía en ellas, escribió en los comentarios: “hermosa”.

Andrea Valdiri no usa su anillo de bodas: ¿Por qué?

A principios de septiembre, Andrea Valdiri aclaró los rumores de ruptura luego que la cuestionaran por no usar su anillo de bodas. Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron el 16 de abril del 2022, en el Hotel El Prado de Barranquilla.

A través de un video que subió a su cuenta de TikTok, Andrea Valdiri le mostró el anillo a sus seguidores y procedió a ponérselo. El problema, tal y como dejó ver, es que la pieza de joyería le queda muy grande, al menos, dos o tres tallas más. “Hoy les voy a resolver la duda de por qué no me coloco mi anillo de bodas (...) viene este pepón, este diamantón espectacular, pero cuando me adelgacé, adivinen (...) esto me quedó súper grande”, comentó mientras se lo ponía y explicaba el por qué ya no podía usarlo.

“Súper grande, tronco de hueco, le cabe otro dedo. Hay que mandarlo a arreglar. Eso fue por la adelgazada tan berraca que me pegué que se me sale. Para no perderlo, yo lo guardé”, añadió entre risas.

