Andrea Valdiri se desahogó y desenmascaró a sus ex: “Todos somos pecadores”

Andrea Valdiri continúa de viaje por Dubái, al parecer, acompañada por el hombre que sería su nuevo novio. Ante esta posibilidad, sus detractores reaccionaron en redes sociales y los cuestionamientos en su contra no se hicieron esperar.

Y aunque la creadora de contenido hizo caso omiso durante varios días a dichos comentarios, en la noche del domingo no aguantó más e hizo público su enojo.

Andrea Valdiri dividió opiniones con sus palabras, en las que incluyó varios insultos. Fotografía por: Archivo

Andrea Valdiri respondió a las críticas por supuesto nuevo novio

A través de varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, la barranquillera hizo una pausa en sus vacaciones y envió unas contundentes palabras a quienes la criticaron porque estaría rehaciendo su vida con una nueva pareja.

“Por el interno me escriben ‘mamacita deliciosa, cómo estás de rica’ y otras cosas, pero en el perfil: ‘Gas de vieja, qué boleta, p*ta’ ¡De todo! ¡Soy la peor! Y uno va y les mira el perfil y están casados ¡Hipócritas, babosos! No se sí están frustrados porque no se pueden levantar una mujer como yo o porque no me pueden pagar un paseo de estos (...) ¿Por qué los hombres de hoy en día le tiran más a las mujeres?, eso no es de machos ¡A ti te parió una mujer! ¿No tienes hermanas, tías o primas?, o es que a ti te encantaría que trataran a las mujeres de tu familia de esa manera ¿Qué le pasa a los hombres de hoy en día?, cada día más babosos”, expresó Andrea Valdiri con evidente molestia.

Andrea Valdiri desenmascaró a sus ex

La mujer de 32 años incluyó en sus palabras a los hombres con los que anteriormente compartió su vida sentimental, teniendo en cuenta el comentario que recibió por parte de un hombre en redes sociales: “¿Quién será la próxima víctima?”.

En su comentario, Andrea Valdiri se desahogó contra aquellos que defienden a sus antiguas parejas (Felipe Saruma y Lowe León), sin saber ni siquiera las razones por las que todo terminó:

“Estoy cansada de que muchos hombres pregunten que cuál será mi próxima víctima. Resulta que yo soy la mala, la que los pone a sufrir y a llorar ¡Soy la perversa y lo peor! ¡Nunca le di nada bueno a los hombres que se metieron conmigo! El hombre que está conmigo sabe a qué se está metiendo porque yo le canto la tabla desde el principio y le pregunto si va para adelante (...) Entonces yo me fijo en los súper sacerdotes, en los hombres que nunca pecan ¡Pobrecitos ellos que nunca hacen nada! ¿Si son tan buenos por qué no estoy con ellos? ¡Dejen de tirar tanto! Están más pendientes de lo que se come mi c*ca que del contenido que hago para ustedes”.

“¡Dejen la maric*da que ellos saben con quién se está metiendo ¿Mala por qué?, porque no me dejo o porque no me dejo pagar nada ni necesito nada de ellos. Por último, el que se mete conmigo bobo no es porque a mí los bobos no me gustan, ¿entonces? ¡Esto es increíble! Si supieran todo lo que yo brindo en mis relaciones, no tienen ni idea. En el momento me porto como una reina con los manes, te lo juro, y a veces por estúpida es que me pasan las cosas. Aquí nadie es víctima, todos somos malos y pecadores”, concluyó Andrea Valdiri, tras lo cual despertó una gran cantidad de reacciones, algunas a favor y otras en contra.