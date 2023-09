Andrea Valdiri reveló por qué no usa el anillo de su boda con Felipe Saruma

El 16 de abril del 2022, Andrea Valdiri y Felipe Saruma sellaron su amor y se casaron en el Hotel El Prado de Barranquilla. Aunque su matrimonio es uno de los más estables de la farándula, hace poco se dispararon los rumores de una supuesta ruptura, que se suscitaron porque la generadora de contenido no estaba usando su anillo de bodas.

En medio de los comentarios que han aparecido en las redes sociales, la barranquillera hizo pública la razón que la llevó a tomar la decisión de no portar la costosa joya.

También puedes leer: Paola Rey confesó que se ‘repitió’ ‘Pasión de Gavilanes’ en pandemia

A través de un video que subió a su cuenta de TikTok, Andrea Valdiri le mostró el anillo a sus seguidores y procedió a ponérselo. El problema, tal y como dejó ver, es que la pieza de joyería le queda muy grande, al menos, dos o tres tallas más. “Hoy les voy a resolver la duda de por qué no me coloco mi anillo de bodas (...) viene este pepón, este diamantón espectacular, pero cuando me adelgacé, adivinen (...) esto me quedó súper grande”, comentó mientras se lo ponía.

“Súper grande, tronco de hueco, le cabe otro dedo. Hay que mandarlo a arreglar. Eso fue por la adelgazada tan berraca que me pegué que se me sale. Para no perderlo, yo lo guardé”, añadió entre risas.

Esa es, entonces, la razón por la que no usa su anillo, por lo que los rumores de su supuesta separación con Saruma fueron desmentidos por la influencer.

Te puede interesar: Mariana Gómez asegura que la han hecho ‘sentir fea’ dentro de la actuación

Los regalos de Andrea Valdiri a Felipe Saruma por su aniversario

En abril de este año, para celebrar su primer aniversario de esposos, Andrea y Felipe compartieron un romántico momento llenó de regalos. Valdiri, por ejemplo, le regaló un reloj con diamantes incrustados. “A él no le gusta el tequila, le gusta el whisky y el coñac, estas cosas son nuevas para mí, yo no sabía que había tragos hasta de 300 millones de pesos, a mí me gusta el guaro”, comentó en su momento acerca de la botella de licor que también le regaló.

Andrea se decidió por darle una botella de Louis XIII, avaluada en poco más de 30 millones de pesos. “La libertad de volar acompañados, basándonos en la confianza y comprensión; es lo que nos permite mirar en la misma dirección. El amor para compartir, no para exigir, te amo”, escribió Valdiri en su cuenta de Instagram, al lado de unas fotos con las que celebró su primer año de casada.