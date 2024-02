Andrea Valdiri responde a rumores de romance. “Déjenme quieta”

En noviembre del 2023 llegó la confirmación de una noticia que ya se rumoraba en redes sociales desde hacía meses. A través de historias en su cuenta de Intragram, Andrea Valdiri aseguró que, en efecto, su matrimonio con Felipe Saruma había terminado, pero que seguía teniendo una relación positiva con él, basada en la amistad y en los compromisos de trabajo que aún les quedaban juntos.

“Tuve un matrimonio superlindo con Saru y lo que aprendí en este matrimonio es que no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos (...) Quedé bien, terminé mi relación bien, yo lo respeto, él me respeta, seguimos trabajando juntos, entonces machi, no todo el tiempo es el problema (...) No sé qué me pasó, creo que voy madurando, pero lo único que quiero darle a ustedes son cosas bonitas”, relató la barranquillera, por aquellos días.

Puedes leer también: Integrantes de RBD vivieron desplante en los premios Lo nuestro: “Qué vergüenza”

Felipe Saruma habría sido infiel a Andrea Valdiri

Desde entonces, muchos rumores han salido, entre ellos, infidelidades por parte de ambos. Recientemente, la Dj Marcela Reyes habló con Vea y confesó que, supuestamente, el bumangués le había sido infiel a ‘la Valdiri’ y que en la actualidad ya tiene un nuevo amor.

“A mí se me cae todo ese fanatismo que yo tenía en la relación cuando Saruma le fue infiel a Andrea con una de mis conocidas y de mi círculo de amistades, o sea, estando con Andrea estuvo con esta amiga de Cartagena y cuando yo me di cuenta de eso, ahí dije lo que dije, definitivamente Saruma es un... me sorprendió porque pensé que era el matrimonio perfecto”, dijo en su charla con la revista.

Te puede interesar: Cristina Hurtado reveló uno de sus secretos de belleza más importantes. ¿Cuál?

Andrea Valdiri negó tener romance con Diego Daza

A la par, en redes sociales se ha venido diciendo que la bailarina ya tiene un nuevo amor, y que se demostró gracias unas fotografías que subió a su cuenta de Instagram en las que ella aparecía acompañada de otro hombre. Lo cierto es que no se trata de un romance y, tal como lo explicó la costeña, las imágenes fueron captadas cuando se encontraba en el set de grabación del nuevo video musical de Diego Daza.

“Yo simplemente fui a hacer un video musical, yo no sé qué está pasando que me quieren colocar 50 maridos, el día que yo tenga a alguien con mucho gusto lo digo, pero yo estaba trabajando (...) Yo no sé por qué piensan siempre todo lo malo de mí, ya habían dicho hasta que le había acabado el matrimonio al pobre macho, déjenme quieta que yo estoy trabajando”, reiteró.