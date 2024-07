¿Andrea Valdiri quiere volver con Felipe Saruma? Este mensaje sería la prueba

Andrea Valdiri y Felipe Saruma conformaron una de las parejas más queridas de la farándula nacional. En redes sociales demostraban estar muy enamorados; incluso, el papel de papá que asumió el santandereano con Adhara, la hija menor de la bailarina, era admirado por los internautas.

¿Qué pasó con Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

Recientemente, una publicación de Felipe Saruma ha encendido las redes sociales y ha hecho que muchos se pregunten si Andrea Valdiri, su exesposa, está buscando una reconciliación.

El creador de contenido compartió una historia en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta para su ex. En el mensaje, Saruma escribió: “Si se supone que lo nuestro ya se terminó, que por fin encontraste a tu verdadero amor. ¿Pa’ qué me estás llamando? ¿Pa’ qué me estás buscando?”. Esta frase ha generado una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores, quienes creen que podría estar dirigida a Valdiri.

No obstante, algunos internautas coinciden en que, probablemente, se trate de una estrategia de marketing para el lanzamiento de alguna canción de uno de los artistas a los que Saruma les produce sus videos musicales.

“La gente no aprende q es puro marketing, ellos sí saben facturar de lo lindo”, “no creo que Saruma se ponga con esas babosadas, él ya demostró que es un caballero”, “dicen que es promocionando una canción... ¿de cual artista? No sé”, “es una canción donde él va a participar”, “ni será para ella y ya están montados en la pelicula”, “nueva canción ya está de costumbre que primero se arma un escándalo para que pegue una canción”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.

La pareja, que se casó en abril de 2022, decidió poner fin a su relación en octubre de 2023. Desde entonces, ambos han seguido con sus proyectos personales sin hacer declaraciones públicas sobre su separación. Sin embargo, esta reciente publicación de Saruma ha reavivado los rumores de una posible reconciliación.

Andrea Valdiri, por su parte, no ha respondido directamente a la publicación de Saruma, pero sus seguidores están atentos a cualquier señal que pueda indicar un acercamiento entre ambos. La bailarina y creadora de contenido ha estado enfocada en su carrera y en compartir momentos de su vida personal con sus seguidores.

Aunque no hay confirmación oficial de que Andrea Valdiri esté buscando volver con Felipe Saruma, la publicación de este último ha dejado a muchos con la duda. ¿Será que el amor entre ellos aún no ha terminado?