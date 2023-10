Andrea Valdiri presumió su nuevo y lujoso penthouse ¿Y Felipe Saruma?

Los rumores sobre una supuesta separación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma continúan tomando fuerza, sobre todo luego de una reciente publicación que hizo la influenciadora barranquillera a través de Instagram, en la que presumió su nuevo y lujoso penthouse.

El primer espacio que mostró la barranquillera sobre su nuevo hogar fue una de las salas, para la cual compró todos los muebles nuevos. De hecho, en las imágenes se muestra cómo le quita el empaque a ciertos elementos de decoración y les acomoda en su lugar.

Posteriormente, Andrea Valdiri expuso parte del comedor de su penthouse. Contrario al que tenía en la casa anterior, donde vivía junto a Felipe Saruma, esta vez optó por una mesa redonda de seis puestos y no por una rectangular de diez.

El hecho de que Andrea Valdiri no haya mostrado a Felipe Saruma en ningún video de su trasteo despertó sospechas Fotografía por: Instagram

¿Qué más mostró Andrea Valdiri de su nueva casa?

Las impresionantes imágenes de esta lujosa y amplia propiedad, continuaron exponiendo las escaleras que conectan al primer y segundo piso, las cuales se ubican justo frente a la entrada, entre el comedor y la sala.

En cuanto a la cocina, es un espacio que goza de gran amplitud y varios lujos, entre estos una cocina importada y una muy sobria decoración en la que resaltan los colores blancos y grises.

A pesar de la felicidad con la que Andrea Valdiri mostró los espacios de su nueva casa, seguidores suyos en redes sociales cuestionaron si esta dicha es tal y como parece, o si se encuentra atravesando por una dura etapa de vuelta a la soltería.

¿Por qué se dice que Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separaron?

Los rumores de ruptura comenzaron a rondar entre los fanáticos de ambos influenciadores desde junio pasado, teniendo en cuenta que, de manera repentina e inesperada, dejaron de subir fotos juntos a redes sociales, como solían hacerlo constante y frecuentemente.

Y aunque Felipe Saruma colgó hace poco una foto junto a Adhara, la hija de su esposa, la versión de una ruptura aumentó cuando la atlanticense de 32 años se fue de viaje sola para celebrar su cumpleaños.

De igual manera, el trasteo de casa de Andrea Valdiri generó todavía más dudas y confirmó, para algunos curiosos, lo que sospechan desde hace tiempo.

La última señal que dio la influenciadora de haberse separado de su esposo, fue una historia de Instagram en la que bailó y cantó a todo pulmón El DM, nueva canción del cantante de vallenato Diego Daza.

“Ella es la hembra que todos quieren tener y el que la tenía no aprovechó. Mucho partidazo el que dejó perder por nadar tratándola como una opción. Salió para la calle con gafitas de sol, para no perder el tiempo un reloj Cartier y una cervecita para entrar en calor ¡Ya no quiere novio la bebé!”, fue el fragmento que Valdiri interpretó con bastante propiedad, incluso tocándose el pecho en varios momentos.