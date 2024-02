Andrea Valdiri presumió su millonario regalo de San Valentín ¿Quién se lo dio?

Andrea Valdiri pasó su primer Día de San Valentín sin Felipe Saruma, después de dos años festejando esta fecha en compañía de su exesposo, del que se separó a mediados de 2023.

Sin embargo, un costoso regalo que la barranquillera presumió en esta fecha, dedicada a celebrar el amor, generó dudas sobre su actual situación sentimental.

Andrea Valdiri está disfrutando de su nueva etapa de soltera. Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri

El regalo que Andrea Valdiri recibió en San Valentín

Por medio de su cuenta de Instagram, la influenciadora mostró el lujoso obsequio que le llegó este día. Se trata de un bolso de cuero marca Valentino Garavani, con correa desmontable, cadena y herrajes en acabado dorado.

Uno de los datos que más llamó la atención sobre este accesorio, elaborado en Italia, fue su precio. Según la página web de la compañía que lo fabrica, tiene un valor de 2.180 euros, lo que representa una suma superior a los 9 millones de pesos colombianos.

“Mi San Valentín”, escribió la barranquillera en la historia de Instagram que compartió de este obsequio del que no se sabe su procedencia. Precisamente, esta duda suscitó una gran cantidad de rumores entre su comunidad de seguidores de redes sociales.

“¿Será que tiene nuevo tinieblo?”, “ella no necesita de ningún hombre para darse esos gustos, pero uno nunca sabe”, “si no hubo rosas es porque no hay pretendiente” y “me suena a que alguien quiere remplazar a Felipe Saruma”, fueron algunas de las reacciones que produjo el posteo de la también empresaria.

Ante la gran cantidad de especulaciones y dudas al respecto, la propia Andrea Valdiri aclaró que no se encuentra interesada en tener una nueva relación amorosa, al menos por ahora:

“¿Que qué pasó con el amor? Yo siento que no quiero nada con el amor, el amor es mi enemigo. Yo siento que el amor es de momentos y me refiero a las parejas (...) Yo no quiero que el amor toque a mi puerta ¡No quiero nada con el amor! ¡Aléjate de mi vida!”.

Felipe Saruma, ex de Andrea Valdiri, celebró su cumpleaños ¿Cuántos años tiene?

El pasado 4 de febrero, y en pleno Carnaval de Barranquilla, el bumangués celebró la llegada de sus 25 años.

Saruma, quien nació en 1999, no solo compartió este día en compañía de sus familiares y amigos, sino que también lo hizo con sus seguidores y con algunos habitantes de la capital del Atlántico, con los que disfrutó de los desfiles y las batallas de harina.

“Muy feliz con mis hermanos y con el cariño de Barranquilla, mi casa”, comentó Felipe Saruma, quien dejó en claro que seguirá radicado en esta ciudad, donde también vive Andrea Valdiri.