Andrea Valdiri mostró fotos de su infancia: es igual a Adhara, su hija menor

En noviembre de este año el nombre de Andrea Valdiri sonó, no solo en medios de comunicación del país, sino también en redes sociales, luego de confirmarse el final de su matrimonio con Felipe Saruma. Desde que se conoció la triste noticia, que corroboró los rumores que habían comenzado hace meses, los ojos de los fanáticos de la expareja han estado sobre cada uno de los movimientos de la barranquillera.

Así se veía Andrea Valdiri de niña

En días recientes, la creadora de contenido enterneció las redes sociales al mostrar imágenes de su niñez. Además de generar mensajes de cariño, sus seguidores aseguraron que era muy parecida a Adhara, su hija menor. En las fotografías, donde aparece con su padre y otros familiares, se le muy sonriente.

Andrea publicó también otras fotos, de la época en que empezaba a dar sus primeros pasos en el modelaje. Es de recordar que ‘la Valdiri’ comenzó en el modelaje a los 12 años, de hecho, hacia los 17, ya tenía una larga trayectoria, incluso, ya había hecho algunas pasarelas. En el 2015, los 24, participó en el concurso Señora Colombia, reinado al que acudió en representación del departamento del Atlántico, y a la postre, se quedó con la corona.

Las hijas de Andrea Valdiri: Isabella y Adhara

La hija menor de Andrea Valdiri, con quien la comparan gracias a sus fotos de pequeña, nació el 9 de junio del 2021. La niña es hija de la ‘influencer’ y el cantante Lowe León, con quien tuvo una polémica relación y ruptura.

“Gracias a Dios y a todos por sus mensajes de apoyo, es invaluable el amor que recibo por parte de ustedes, sus bellas energías me motivan a seguir luchando cada días más, prometo que no me cansaré para seguir llevando alegrías. Nuevamente gracias infinitas por su amor. Bienvenida Adhara, mi segundo motor”, escribió la influencer de 32 años para darle la bienvenida a su segunda hija.

La primogénita de la barranquillera es Isabella, una joven en quien los seguidores de la bailarina encuentran muchos rasgos de la súper modelo estadounidense Kendall Jenner. La niña nació cuando Andrea tenía 18 años. En el programa Cuatro caminos, la también empresaria recordó esa difícil época.

“El papá de Isabella nunca se hizo cargo, nunca se hizo responsable de nada, yo prácticamente hice a Isabella sola. Salgo adelante, termino de estudiar y me puse un puesto de perros calientes”, mencionó.