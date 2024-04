¿Andrea Valdiri llamó “huevo muerto” a Felipe Saruma? Esto dijo la influenciadora

Andrea Valdiri sorprendió en la tarde de este 10 de abril a sus millones de seguidores, tras compartir la peculiar publicidad que grabó para un producto que trata la disfunción eréctil. Y es que muchos consideran que, en medio de la promoción, envió varias indirectas a Felipe Saruma.

Andrea Valdiri rompió con Felipe Saruma tras año y medio de matrimonio, aproximadamente. Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri - Felipe Saruma

¿Qué dijo Andrea Valdiri y por qué involucran a Felipe Saruma?

El discurso que usó la barranquillera para publicitar dicho producto fue hecho con humor y en tercera persona, por lo cual muchos pensaron que aprovechó la oportunidad para atacar a su expareja.

“¡No sé en qué momento pasó todo esto! Hacíamos tríos con mis amigas, que están más buenas que yo, y ni con esos se te levantaba. Me esmeraba por comprar la mejor lencería y tú como el wifi, caído. Tu prima y tu hermana me están viendo, ¿por qué no les dices que me dejabas como a las novias de Barranca?, vestida y alborotada (...) ¿Y qué dirá tu mamá?, que allá me está viendo. Yo mejor me despido porque más nunca me vuelvo a comer un huevo muerto como tú”, dijo en su video publicitario.

Fue entonces cuando Andrea Valdiri recibió una gran cantidad de críticas en su cuenta de Instagram, por parte de quienes cuestionaron las supuestas indirectas a Felipe Saruma, quien ya tendría nueva novia.

Andrea Valdiri aclaró si su mensaje fue para Felipe Saruma

A través de esa misma red social, la influenciadora se pronunció sobre la promoción del producto contra la disfunción eréctil y las reacciones que generó.

“Estaba viendo los comentarios y hay mucha gente que no entiende mi humor. Fíjate que yo coloqué una publicidad hoy en la que hablé del huevo muerto (...) y hubo gente que comentó y me dijo: ‘¿por qué tiras indirectas?’ ¡Yo no estoy tirándole a nadie! No se tomen las cosas a pecho que eso es simplemente es una publicidad”, expresó entre risas.

“Hay unas vainas, que no coloco porque ajá, pero la gente tiene unas m*ricadas que uno se pone a pensar y dice... pero también es vacano y me hacen reír”, agregó Andrea Valdiri, quien concluyó con un comentario que despertó nueva polémica entre los curiosos: “Yo me estaba acordando y hasta uno le ha pasado (tener una pareja con disfunción), pero es normal”.