Andrea Valdiri le respondió piropo a Richard Ríos con fuerte advertencia

Durante la Copa América 2024, los futbolistas de la Selección Colombia fueron muy comentados en medios de comunicación nacionales e internacionales, así como también en redes sociales.

La participación de Richard Ríos dio mucho de qué hablar. El jugador no solo se destacó por su aporte con la Tricolor, sino también por su apariencia física, recibiendo cientos de elogios por parte de sus fanáticas.

Richard Ríos. Fotografía por: CHANDAN KHANNA

¿Qué piensa Andrea Valdiri de Richard Ríos?

Durante esos días del evento de fútbol, el jugador de la Selección Colombia fue entrevistado para hablar no solo de su carrera deportiva sino también de su área personal.

Allí le preguntaron sobre la mujer a la que él consideraba la más bonita del país. Sin dudarlo, Ríos aseguró que Andrea Valdiri. “Así es, La Valdiri es una de las bellas más grandes de Colombia”; “¿Se imaginan a Andrea saliendo con este hombre?”, comentaron en ese momento algunos usuarios de redes sociales.

Después de varias semanas, Andrea Valdiri rompió el silencio y no dudó en contestarle al número 6 de la Selección Colombia. A través del podcast Dímelo King la bailarina barranquillera se refirió a las palabras de Richard, entre otros temas.

‘La Valdiri’ no dudó en agradecerle sus elogios; sin embargo, aprovechó para hacerle una advertencia, de manera directa. “Hay muchas mujeres hermosas. Colombia tiene las mejores mujeres. Yo me considero linda, hermosa. Vi varios TikToks y la gente me mostraba a Richard... es divino, bello, me parece hermoso, talentoso. Él es simpático, pero tiene su mujer. ¡Respetemos! No crucemos las líneas, Richard”, dijo la influenciadora.

Se desconoce si en algún momento la barranquillera y el futbolista han tenido algún tipo de acercamiento; sin embargo, sí se ha hablado de la pareja sentimental del jugador de la Selección Colombia. “Esto es lo que yo llamo un MUJERÓN, admiración total”, “ella es un mujerón divino”, “ella es increíble y auténtica”, “ella es tan genuina, no sé por qué le tiran tanto si se le nota encima la luz y el brillo, la claridad al hablar”, “tiene mucha paz en su corazón, no necesita hablar mal de nadie”, “ella es una mujer espectacular”, “ella confirmó que Ríos está comprometido”.

Al parecer, Ríos estaría saliendo con Nicole Johanna Rivera, mejor conocida como ‘La Suprema’, aunque por ahora ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esa información. En redes sociales han circulado algunas fotografías que indicarían que, aparentemente, han viajado juntos como pareja.